Пензенский губернатор пообещал помочь развитию Чемодановки

ПЕНЗА, 15 июн - РИА Новости. Правительство Пензенской области будет работать над вопросом дальнейшего развития села Чемодановка вблизи Пензы, где в результате конфликта погиб человек и еще несколько пострадали, заявил в субботу губернатор Иван Белозерцев.

Между жителями Чемодановки вечером в четверг, по данным областного УМВД, на бытовой почве возник конфликт, переросший в драку, в результате пострадали не менее пяти человек, в том числе двое госпитализированы. Один из двоих госпитализированных - 34-летний мужчина - скончался в больнице, а второй находится в тяжелом состоянии в реанимации. Уголовное дело передано для расследования в центральный аппарат СК, задержаны трое подозреваемых, идет работа по задержанию других фигурантов.

"Я вчера услышал некоторые проблемные вопросы, поэтому я хотел бы проехать (по Чемодановке), посмотреть (ситуацию) по дорогам, по освещению, по внутридворовым территориям, по обеспечению водой... Посмотрю вместе с членами правительства, что здесь нужно сделать для дальнейшего развития этого рабочего поселка", - заявил Белозерцев на видео, опубликованном в его Instagram

В сообщении к видео глава региона уточнил, что в субботу прибыл в Чемодановку.

"Как я и обещал вчера людям на сходе, буду в Чемодановке столько, сколько понадобится, и буду лично проверять обстановку. Сегодня совсем другое настроение в поселке", - написал он.

В Чемодановке в пятницу вечером прошел сход граждан, на котором Белозерцев заверил местных жителей, что виновные в трагедии будут наказаны по закону. В УМВД по региону сообщили, что сельчане во время схода перекрывали трассу М-5 "Урал", но спустя время разошлись и освободили дорогу. В Бессоновском районе ввели план "Вулкан" для пресечения возможных массовых беспорядков. В селе под руководством губернатора создан оперативный штаб по стабилизации ситуации.