Израиль отказался поддерживать заявление СВМДА по статусу Иерусалима

ДУШАНБЕ, 15 июн - РИА Новости. Израиль не поддержал ряд пунктов декларации саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), в частности касающегося неприятия односторонних действий по статусу Иерусалима, следует из текста декларации.

"Израиль выступил против параграфов 17, 18 и 19", - говорится в примечании к принятой в Душанбе декларации.

В параграфе 17 участники СВМДА выражают обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке и призывают все заинтересованные стороны выполнять соответствующие резолюции ООН. В частности, страны совещания высказались за возобновление переговоры по ближневосточному мирному процессу, заявляют о приверженности праву палестинцев на создание "независимого, полностью суверенного палестинского государства в границах по состоянию на 4 июня 1967 год со столицей в Восточном Иерусалиме".

"Мы решительно выступаем против любого одностороннего решения, которое может привести к изменению статус-кво священного города Иерусалим", - заявили участники СВМДА.

В параграфе 18 страны-участницы выражают поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, отмечают, что он "доказал свою эффективность и в настоящее время не имеет лучшей альтернативы", а также приветствуют "полное выполнение Ираном своих обязательств в ядерной сфере". "Призываем все другие стороны полностью выполнить свои обязательства, вытекающие из СВПД и резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, с тем, чтобы общие цели, которые привели к заключению соглашения, были своевременно достигнуты в установленном порядке", - говорится в декларации.

В параграфе 19 страны высказывают мнение, что скорейшая ратификация Протокола к Договору о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии всеми странами-подписантам "внесет значительный вклад в региональную безопасность и укрепление глобального режима нераспространения ядерного оружия".

"Мы поддерживаем создание на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения, на основе добровольно достигнутых договоренностей между заинтересованными государствами данного региона", - добавили страны-участницы СВМДА.

СВМДА – межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 году, его деятельность направлена на создание условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии. На сегодняшний день членами СВМДА являются 27 государств Азии, восемь стран и пять международных организаций входят в Форум в качестве наблюдателей. С 2014 года штаб-квартира организации находится в Астане. Таджикистан председательствует в организации в 2019-2020 годах.