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РИА Новости

Израиль отказался поддерживать заявление СВМДА по статусу Иерусалима

Вчера, 12:24
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© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкИерусалим
Иерусалим
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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Иерусалим. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 15 июн - РИА Новости. Израиль не поддержал ряд пунктов декларации саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), в частности касающегося неприятия односторонних действий по статусу Иерусалима, следует из текста декларации.
"Израиль выступил против параграфов 17, 18 и 19", - говорится в примечании к принятой в Душанбе декларации.
В параграфе 17 участники СВМДА выражают обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке и призывают все заинтересованные стороны выполнять соответствующие резолюции ООН. В частности, страны совещания высказались за возобновление переговоры по ближневосточному мирному процессу, заявляют о приверженности праву палестинцев на создание "независимого, полностью суверенного палестинского государства в границах по состоянию на 4 июня 1967 год со столицей в Восточном Иерусалиме".
"Мы решительно выступаем против любого одностороннего решения, которое может привести к изменению статус-кво священного города Иерусалим", - заявили участники СВМДА.
В параграфе 18 страны-участницы выражают поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, отмечают, что он "доказал свою эффективность и в настоящее время не имеет лучшей альтернативы", а также приветствуют "полное выполнение Ираном своих обязательств в ядерной сфере". "Призываем все другие стороны полностью выполнить свои обязательства, вытекающие из СВПД и резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, с тем, чтобы общие цели, которые привели к заключению соглашения, были своевременно достигнуты в установленном порядке", - говорится в декларации.
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В параграфе 19 страны высказывают мнение, что скорейшая ратификация Протокола к Договору о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии всеми странами-подписантам "внесет значительный вклад в региональную безопасность и укрепление глобального режима нераспространения ядерного оружия".
"Мы поддерживаем создание на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения, на основе добровольно достигнутых договоренностей между заинтересованными государствами данного региона", - добавили страны-участницы СВМДА.
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СВМДА – межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 году, его деятельность направлена на создание условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии. На сегодняшний день членами СВМДА являются 27 государств Азии, восемь стран и пять международных организаций входят в Форум в качестве наблюдателей. С 2014 года штаб-квартира организации находится в Астане. Таджикистан председательствует в организации в 2019-2020 годах.
В саммите СВМДА в Душанбе приняли участие 27 стран (Азербайджан, Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Вьетнам, Египет, Израиль, Индия, Иордания, Ирак, Иран, Казахстан, Камбоджа, Катар, Киргизия, Китай, Монголия, ОАЭ, Палестина, Пакистан, Республика Корея, Россия, Таджикистан, Таиланд, Турция, Узбекистан, Шри-Ланка) и 13 наблюдателей (Белоруссия, Индонезия, Лаос, Малайзия, США, Украина, Филиппины, Япония, а также ООН, Лига арабских государств, Международная организация по миграции, ОБСЕ, Парламентская ассамблея тюркоязычных стран).
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СВМДАИерусалимТаджикистанВ мире
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