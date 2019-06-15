На Украине один человек погиб в результате аварии в шахте

КИЕВ, 15 июн – РИА Новости. Шахтер погиб в результате аварии в шахте "Центральная" вблизи Торецка Донецкой области, сообщила в субботу государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
По данным госслужбы, внезапный выброс угольно-газовой смеси с обвалом породы произошел накануне в 20.56 (совпадает с мск)
"На аварийном участке находилось два горняка, один спасся самостоятельно. В ночь на 15 июня около 3.15 спасатели нашли тело второго горняка (1983 года рождения). Всего в шахте работало 119 горняков. Работа шахты приостановлена, горняки подняты на поверхность", - говорится в сообщении пресс-службы.