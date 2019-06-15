Участники СВМДА призвали увеличить взносы в БАПОР

Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций государств и международных организаций, принимающиъ участие в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии

Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций государств и международных организаций, принимающиъ участие в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Участники Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) обеспокоены финансовой ситуацией в Ближневосточном агентстве ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), призывают все страны увеличить финансовые взносы для работы организации, говорится в декларации пятого саммита СВМДА.

"Мы остаемся серьезно обеспокоены нынешней финансовой ситуацией в Ближневосточном агентстве ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и подчеркиваем его важную роль в предоставлении базовых и неотложных услуг палестинским беженцам", - говорится в декларации, опубликованной в субботу на сайте Кремля.