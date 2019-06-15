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РИА Новости

Участники СВМДА призвали увеличить взносы в БАПОР

Вчера, 11:57
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций государств и международных организаций, принимающиъ участие в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии
Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций государств и международных организаций, принимающиъ участие в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций государств и международных организаций, принимающиъ участие в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Участники Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) обеспокоены финансовой ситуацией в Ближневосточном агентстве ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), призывают все страны увеличить финансовые взносы для работы организации, говорится в декларации пятого саммита СВМДА.
"Мы остаемся серьезно обеспокоены нынешней финансовой ситуацией в Ближневосточном агентстве ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и подчеркиваем его важную роль в предоставлении базовых и неотложных услуг палестинским беженцам", - говорится в декларации, опубликованной в субботу на сайте Кремля.
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"Мы призываем все страны увеличить финансовые взносы и искать новые пути и средства для наращивания практического сотрудничества с БАПОР в соответствии с его мандатом, выданным ООН", - указано в документе.
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