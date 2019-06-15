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РИА Новости

Президент Шри-Ланки призвал страны СВМДА объединиться ради мира в Азии

Вчера, 10:48
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций государств и международных организаций, принимающиъ участие в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии
Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций государств и международных организаций, принимающиъ участие в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ДУШАНБЕ, 15 июн - РИА Новости. Страны СВМДА должны объединиться ради достижения мира в азиатском регионе, заявил президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
"СВМДА является очень важной организацией для нашего региона, и, как нам известно, будущее принадлежит Азии. Поэтому государства-члены СМДА должны высказать свою приверженность достижению мира в регионе. Крайне важно, чтобы мы наладили добрососедские отношения для достижения мира в нашем регионе", - отметил он.
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"Братские связи, добрососедство и сотрудничество между странами-членами СВМДА являются наиболее важным в борьбе с терроризмом", - подчеркнул он.
"Я бы хотел обратиться ко всем странам СВМДА, с тем чтобы никто не мог оспорить статус, который теперь имеется у стран Азии в нашем мире. Я считаю, что в этом веке Азия станет наиболее сильным регионом мира, и поэтому мы все должны объединить усилия для того, чтобы добиться этого", - заключил Сирисена.
СВМДА – межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 году, его деятельность направлена на создание условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии. На сегодняшний день членами СВМДА являются 27 государств Азии, восемь стран и пять международных организаций входят в Форум в качестве наблюдателей. С 2014 года штаб-квартира организации находится в Астане. Таджикистан председательствует в организации в 2019-2020 годах.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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Майтрипала СирисенаСВМДАШри-ЛанкаВ мире
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