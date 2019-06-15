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РИА Новости

Токаев предложил трансформировать СВМДА в региональную организацию

Вчера, 10:26
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкКасым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
АЛМА-АТА, 15 июн – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе V саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), проходящего в субботу в Душанбе, заявил о необходимости трансформации совещания в региональную организацию, сообщила пресс-служба президента.
"Совещание должно не только представлять, но и отстаивать интересы своих членов на глобальном уровне. Для этого нам необходима его пошаговая трансформация в полноценную региональную организацию", - сказал Токаев, слова которого приводит его пресс-служба.
По словам Токаева, в азиатском регионе особую обеспокоенность вызывают растущие угрозы безопасности, идеологические и этнорелигиозные противоречия. "Считаем, что в этих условиях нужны системные и комплексные подходы к решению узловых вопросов азиатской безопасности", - отметил президент Казахстана.
Он также подчеркнул, что неотложной задачей представляется "выработка совместных системных подходов для противодействия международному терроризму". "Решению многих задач, включая вышеперечисленные, может способствовать усиление ресурсов Форума аналитических центров СВМДА путем их преобразования в постоянно действующую диалоговую платформу", - отметил Токаев, добавив, что Казахстан готов к полноформатному взаимодействию в рамках СВМДА в интересах всех его участников.
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СВМДА – межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 году, его деятельность направлена на создание условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии. На сегодняшний день членами СВМДА являются 27 государств Азии, восемь стран и пять международных организаций входят в Форум в качестве наблюдателей. С 2014 года штаб-квартира организации находится в Астане. Таджикистан председательствует в организации в 2019-2020 годах.
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Касым-Жомарт ТокаевСВМДАТаджикистанАзияКазахстанВ мире
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