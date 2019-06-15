Пленарное заседание саммита СВМДА. Прямая трансляция

Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Мероприятие проходит в столице Таджикистана.
После пленарной сессии российский лидер проведет несколько встреч, в частности с эмиром Катара.
В СВМДА входят 27 стран: Азербайджан, Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Вьетнам, Египет, Израиль, Индия, Иордания, Ирак, Иран, Казахстан, Камбоджа, Катар, Киргизия, Китай, Монголия, ОАЭ, Палестина, Пакистан, Республика Корея, Россия, Таджикистан, Таиланд, Турция, Узбекистан и Шри-Ланка. Кроме того, еще 13 стран и международных организаций — Белоруссия, Индонезия, Лаос, Малайзия, США, Украина, Филиппины, Япония, а также ООН, Лига арабских государств, Международная организация по миграции, ОБСЕ, Парламентская ассамблея тюркоязычных стран — имеют статус наблюдателей.