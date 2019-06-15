Пленарное заседание саммита СВМДА. Прямая трансляция

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Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Мероприятие проходит в столице Таджикистана.

После пленарной сессии российский лидер проведет несколько встреч, в частности с эмиром Катара.