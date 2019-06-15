Межгосударственные отношения России и Таджикистана

Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи. 17 апреля 2019



Основополагающим договорно-правовым документом является Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи (1993). Всего к настоящему времени подписано свыше 150 межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений, регулирующих вопросы сотрудничества в политической, экономической, военной, гуманитарной и других областях. Дипломатические отношения между Россией и Таджикистаном установлены 8 апреля 1992 года Основополагающим договорно-правовым документом является Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи (1993). Всего к настоящему времени подписано свыше 150 межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений, регулирующих вопросы сотрудничества в политической, экономической, военной, гуманитарной и других областях.

Таджикистан – стратегический партнер и союзник России в Центрально-Азиатском регионе. Российско-таджикские отношения характеризуются интенсивным и доверительным политическим диалогом, носят традиционно дружественный характер, поступательно развиваются в различных областях.

Президент Российской Федерации Владимир Путин трижды посещал Таджикистан с официальным визитом (16-17 октября 2004 года, 5 октября 2012 года и 27-28 февраля 2017 года).

27 февраля 2017 года в ходе переговоров на высшем уровне Владимир Путин и Эмомали Рахмон обменялись мнениями по перспективам торгово-инвестиционного, культурного и научно-образовательного взаимодействия двух стран. Кроме того, Путин вручил орден Александра Невского президенту Таджикистана Эмомали Рахмону и орден Дружбы – министру иностранных дел республики Сироджидину Аслову.

Владимир Путин также неоднократно посещал Таджикистан с рабочими визитами (5 июля 2000 года, 26-28 апреля 2003 года и 5-6 октября 2007 года).

Дмитрий Медведев в качестве президента России трижды посещал Таджикистан: дважды (29 августа 2008 года и 2 сентября 2011 года) с официальными визитами и один раз с рабочим визитом для участия в торжественной церемонии пуска в эксплуатацию Сангтудинской ГЭС-1 (30-31 июля 2009 года). В качестве председателя правительства РФ Дмитрий Медведев посетил Таджикистан с официальным визитом 31 мая 2018 года

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон дважды посещал Москву с официальными визитами в апреле 1999 года и в апреле 2019 года , и один раз с государственным визитом – в октябре 2009 года.

в октябре 2017 года. С рабочими визитами президент Таджикистана находился в России в апреле и в октябре 2005 года, в феврале 2009 года, в августе 2010 года, в июле и августе 2013 года, в феврале 2014 года, в октябре 2015 года

Лидеры России и Таджикистана регулярно встречаются в рамках мероприятий по линии СНГ, ОДКБ, ШОС.

9 июня 2018 года состоялась встреча Владимира Путина с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном "на полях" саммита ШОС в Циндао (Китай).

14 июня 2018 года по приглашению президента России Владимира Путина президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетил церемонию и матч открытия чемпионата мира по футболу.

Ведется диалог по линии министерства иностранных дел.

4-5 февраля 2019 года министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетил Таджикистан с официальным визитом. Состоялись встречи с президентом Республики Эмомали Рахмоном и министром иностранных дел Сироджиддином Мухриддином (Сироджиддин Аслов поменял русифицированную фамилию на таджикский лад).

Поддерживаются межпарламентские и межведомственные связи.

Торгово-экономические связи РФ и Таджикистана основываются на межправительственных соглашениях о торгово-экономическом сотрудничестве (соглашение о свободной торговле) от 10 октября 1992 года и об углублении экономического сотрудничества и развития интеграционных связей от 27 февраля 1995 года.

По данным ФТС РФ, внешнеторговый оборот России и Таджикистана в 2018 году составил 893,9 миллиона долларов (в 2017 году – 717,6 миллиона долларов), в том числе российский экспорт – 849,6 миллиона долларов и импорт – 44,3 миллиона долларов.

Российский экспорт представлен минеральными продуктами, продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, продукцией химической промышленности, металлами и изделиями из них и др. Основу российского импорта составляют текстиль и обувь, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье.

В 2002 году странами было подписано соглашение о межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан.

Российская Федерация занимает первое место по объему накопленных капиталовложений в таджикскую экономику – 1,6 миллиарда долларов, что составляет около 20% всех иностранных инвестиций.

Самый крупный российский инвестиционный проект в республике – Сангтудинская ГЭС-1, построенная в 2009 году при содействии ОАО "Интер РАО". Станция вносит существенный вклад в энергоснабжение таджикской экономики, обеспечивая 12% выработки всей электроэнергии Таджикистана.

В 2003 году началось взаимодействие группы "Газпром" с Республикой Таджикистан – с правительством республики было подписано Соглашение о стратегическом сотрудничестве в газовой отрасли сроком на 25 лет (до 2028 года). Оператором по реализации проектов на территории этой страны было назначено ЗАО "Газпром зарубежнефтегаз" (ныне Gazprom International). В 2006 году в Таджикистане было открыто представительство Gazprom International, а в 2008 году "Газпром" и правительство Таджикистана подписали Соглашение об основных принципах проведения геологического изучения недр Таджикистана, ставшее основополагающим документом для реализации проектов на территории республики. В 2010-2013 годах "Газпром" провел работы по бурению разведочной скважины "Шахринав-1п" – самой глубокой в Центральной Азии (6450 метров).

Одним из сбытовых предприятий ОАО "Газпром нефть" и его официальным дилером в Таджикистане является ООО "Газпром нефть – Таджикистан"

Российская компания "Тролза" поставляет в республику машинокомплекты, из которых в Душанбе собирают современные троллейбусы.

В феврале 2017 года РФ и Таджикистан подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии.

Таджикистан рассматривается как одна из ключевых стран буферной зоны между Россией и Афганистаном, который вновь становится самой горячей точкой планеты в плане активности террористов. С 2014 года реализуется первый этап программы модернизации Вооруженных сил Таджикистана, которым из России передается широкая номенклатура вертолетной техники, бронетехники, артиллерии, стрелкового оружия и боеприпасов. За пять лет Вооруженные силы Таджикистана получили оружия и военной техники на 122 миллиона долларов

С 1989 года в Таджикистане дислоцировалась 201-я мотострелковая дивизия ВС СССР/России, подразделения которой в 2004 году были преобразованы в 201-ю российскую военную базу. Это крупнейший зарубежный военный объект России. База дислоцируется в городах Душанбе и Курган-Тюбе. Численность военнослужащих – около 7,5 тысячи человек . В соответствии с Соглашением о статусе и условиях пребывания российской военной базы на территории Республики Таджикистан ( 2012 ) пребывание российской базы в республике продлено до 2042 года.

Сохраняется важность гуманитарного взаимодействия для решения вопросов смягчения последствий стихийных бедствий и социально-экономической ситуации в республике. Гуманитарная помощь Таджикистану носит регулярный характер

Одним из приоритетных направлений гуманитарного сотрудничества остается укрепление позиций российского образования, продвижение российских образовательных услуг и расширение сотрудничества между образовательными учреждениями двух стран. Ведется работа по подбору и направлению на учебу в российские вузы таджикских студентов и представителей русскоязычных диаспор, в том числе за счет федерального бюджета по государственным квотам.

Оказывается содействие в обучению русскому языку граждан Таджикистана.

В апреле 2019 года по итогам переговоров Владимира Путина и Эмомали Рахмона было подписано соглашение о строительстве в Таджикистане пяти школ с обучением на русском языке по образовательным стандартам РФ. Они будут открыты в пяти городах республики.

Активно развиваются контакты в культурной сфере. В 2018 году в Москве и в Санкт-Петербурге с большим успехом прошли Дни культуры Таджикистана в России. Значимым событием стало также празднование 25-летия Договора между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Этой дате была посвящена большая историко-документальная выставка "Россия и Таджикистан: по пути дружбы и созидания" , открытая в ноябре 2018 года в Национальном музее Таджикистана.

Важное значение придается взаимодействию с Таджикистаном в миграционной сфере.

В России ежегодно находятся около 1,2 миллиона таджикских граждан ; при этом, по данным МВД России, в 2018 году им были выданы 471 тысяча патентов на работу. Гражданам республики предоставлены максимально возможные для нечленов ЕАЭС преференции: возможность пребывания в России в течение 15 дней без постановки на учет, оформление патента на работу сроком до 3 лет.

В 2018 году общий объем денежных переводов из России в Таджикистан составил 2,5 миллиарда долларов