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РИА Новости
Саммит ШОС

Декларация ШОС поможет бороться с героизацией нацизма, заявил Косачев

Вчера, 21:46
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКонстантин Косачев
Константин Косачев
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Принятие итоговой декларации на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) поможет в будущем бороться с героизацией нацизма, заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.
В рамках итоговой декларации, принятой в пятницу на саммите ШОС, были поддержаны инициативы РФ о совместном продвижении в резолюцию 74-й сессии ГА ООН "Борьба с героизацией нацизма, неонацизма и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости" предложения о признании Победы над нацизмом во Второй мировой войне всемирным наследием человечества, а памятники борцам с нацизмом во всех странах – всемирным мемориалом человечества.
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"Предполагается, что эта идея войдёт в резолюцию предстоящей осенью этого года 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН... Когда получится, возникнут дополнительные моральные и политические инструменты защиты исторический правды о той войне и её героях, сохранения памяти о них", - написал Косачев на своей странице в Facebook.
В Бишкеке в пятницу прошел саммит ШОС. В нем приняли участие главы всех стран участниц: России, Киргизии, Китая, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Пакистана. А также главы стран-наблюдателей: Белоруссии, Афганистана, Монголии и Ирана. По итогам саммита стороны подписали 22 совместных документа, в том числе - Бишкекскую декларацию, в которой отражены согласованные подходы к дальнейшему развитию деятельности ШОС, и дорожную карту по урегулированию ситуации в Афганистане.
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