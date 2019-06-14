Декларация ШОС поможет бороться с героизацией нацизма, заявил Косачев

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Принятие итоговой декларации на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) поможет в будущем бороться с героизацией нацизма, заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

В рамках итоговой декларации, принятой в пятницу на саммите ШОС, были поддержаны инициативы РФ о совместном продвижении в резолюцию 74-й сессии ГА ООН "Борьба с героизацией нацизма, неонацизма и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости" предложения о признании Победы над нацизмом во Второй мировой войне всемирным наследием человечества, а памятники борцам с нацизмом во всех странах – всемирным мемориалом человечества.

"Предполагается, что эта идея войдёт в резолюцию предстоящей осенью этого года 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН... Когда получится, возникнут дополнительные моральные и политические инструменты защиты исторический правды о той войне и её героях, сохранения памяти о них", - написал Косачев на своей странице в Facebook