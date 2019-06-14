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РИА Новости

В "Укртрансгазе" сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине

Вчера, 21:00
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники "Укртрансгаза" выполняют работы на трубопроводе недалеко от высокогорной газокомпрессорной станции "Воловец" в Закарпатской области
Сотрудники Укртрансгаза выполняют работы на трубопроводе недалеко от высокогорной газокомпрессорной станции Воловец в Закарпатской области
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники "Укртрансгаза" выполняют работы на трубопроводе недалеко от высокогорной газокомпрессорной станции "Воловец" в Закарпатской области. Архивное фото
КИЕВ, 14 июн — РИА Новости. "Укртрансгаз" предупредил об угрозе приостановки работы украинской газотранспортной системы.
Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд. При этом общая задолженность за март — апрель составила около 155 миллионов долларов.
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В "Укртрансгазе" рассказали, что объемов газа для обеспечения работы ГТС хватит только до 24 июня. Компания-оператор проинформировала о сложившейся ситуации Совет по нацбезопасности и обороне.
Кроме того, компания инициировала переговоры с кредиторами, включая НАК "Нафтогаз Украины", о реструктуризации задолженности".
Ранее депутат Рады Вадим Рабинович предсказал превращение украинской ГТС "в груду металлолома" из-за отсутствия договора о транзите с Россией. При этом накануне российские власти сообщили о готовности продлить газовое соглашение с Киевом на действующих условиях.
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Ситуация на УкраинеНафтогаз УкраиныУкртрансгазУкраина
Популярные комментарии
Не переживайте , не братья . Володя с товарищами вас не бросит . Будет вам контракт на ваших условиях .
14 июня, 22:57
kazak1213
27903250
Пока США рулит на Украине, никаого порядка не будет.....не о трубе вам нужно думать, а о том, будут ли у вас потомки и если будут, то что они про вас скажут.
14 июня, 23:00
КЧКонстантин Чистов
7620116
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