В "Укртрансгазе" сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости. "Укртрансгаз" предупредил об угрозе приостановки работы украинской газотранспортной системы.
Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд. При этом общая задолженность за март — апрель составила около 155 миллионов долларов.
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В "Укртрансгазе" рассказали, что объемов газа для обеспечения работы ГТС хватит только до 24 июня. Компания-оператор проинформировала о сложившейся ситуации Совет по нацбезопасности и обороне.
Кроме того, компания инициировала переговоры с кредиторами, включая НАК "Нафтогаз Украины", о реструктуризации задолженности".
Ранее депутат Рады Вадим Рабинович предсказал превращение украинской ГТС "в груду металлолома" из-за отсутствия договора о транзите с Россией. При этом накануне российские власти сообщили о готовности продлить газовое соглашение с Киевом на действующих условиях.