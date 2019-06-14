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РИА Новости

Приватбанк обязали выплатить почти миллион долларов компании Коломойского

Вчера, 14:26
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкИгорь Коломойский
Игорь Коломойский
© РИА Новости / Стрингер
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Игорь Коломойский. Архивное фото
КИЕВ, 14 июн – РИА Новости. Верховный суд Украины оставил в силе решения судов предыдущих инстанций о взыскании с Приватбанка 944 тысяч долларов по делу об обеспечении долговых обязательств в пользу компании "Акватера", совладельцем которой является бизнесмен Игорь Коломойский, следует из решения, обнародованного в электронном реестре судебных актов.
Хозяйственный суд Киева в декабре 2018 года удовлетворил иск компании "Акватера" к Приватбанку и взыскал в пользу истца 25 миллионов гривен (около 944 тысяч долларов) по делу об обеспечении долговых обязательств. Апелляционный суд подтвердил такое решение. Позднее Приватбанк подал кассационную жалобу в Верховный суд. По данным госреестра, Коломойский является совладельцем компании "Акватера".
Игорь Коломойский
17 мая, 08:00
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"Кассационную жалобу акционерного общества коммерческий банк "Приватбанк" оставить без удовлетворения, а постановление Северного апелляционного хозяйственного суда … оставить без изменений", - говорится в судебном решении.
В решении говорится, что ранее компания "Акватера" выплатила Национальному банку Украины 25 миллионов гривен в счет погашения задолженности Приватбанка по кредиту рефинансирования. Компания "Акватера" была в числе поручителей по кредитам Приватбанка до его национализации.
Отделение ПриватБанка
13 мая, 14:28
"Приоткрыть завесу тайн". Юрист о ситуации вокруг Приватбанка на УкраинеВ Киеве началось расследование после жалобы судей на Петра Порошенко, связанной с решением по Приватбанку. В эфире радио Sputnik, юрист в области международного права Тимур Маршани не исключил уголовной ответственности действующего президента Украины.
В материалах дела говорится, что "Акватера" в 2017 году обратилась в Приватбанк, потребовав у него вернуть выплаченные Нацбанку деньги, а также заменить кредитора в обязательстве. Приватбанк тогда это требование в добровольном порядке не выполнил, поэтому истец обратился в суд.
Суд в Киеве в апреле признал незаконной национализацию Приватбанка и недействительным договор купли-продажи банка. Решение было принято по иску Коломойского, который был основным владельцем Приватбанка до его национализации в конце 2016 года. Кроме того, суды приняли еще несколько решений по делу Приватбанка в пользу Коломойского. Минфин и Нацбанк подали апелляции на решения судов.
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Ситуация на УкраинеПриватБанкИгорь КоломойскийЭкономика
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