Приватбанк обязали выплатить почти миллион долларов компании Коломойского

КИЕВ, 14 июн – РИА Новости. Верховный суд Украины оставил в силе решения судов предыдущих инстанций о взыскании с Приватбанка 944 тысяч долларов по делу об обеспечении долговых обязательств в пользу компании "Акватера", совладельцем которой является бизнесмен Игорь Коломойский, следует из решения, обнародованного в электронном реестре судебных актов.

Хозяйственный суд Киева в декабре 2018 года удовлетворил иск компании "Акватера" к Приватбанку и взыскал в пользу истца 25 миллионов гривен (около 944 тысяч долларов) по делу об обеспечении долговых обязательств. Апелляционный суд подтвердил такое решение. Позднее Приватбанк подал кассационную жалобу в Верховный суд. По данным госреестра, Коломойский является совладельцем компании "Акватера".

"Кассационную жалобу акционерного общества коммерческий банк "Приватбанк" оставить без удовлетворения, а постановление Северного апелляционного хозяйственного суда … оставить без изменений", - говорится в судебном решении.

В решении говорится, что ранее компания "Акватера" выплатила Национальному банку Украины 25 миллионов гривен в счет погашения задолженности Приватбанка по кредиту рефинансирования. Компания "Акватера" была в числе поручителей по кредитам Приватбанка до его национализации.

В материалах дела говорится, что "Акватера" в 2017 году обратилась в Приватбанк, потребовав у него вернуть выплаченные Нацбанку деньги, а также заменить кредитора в обязательстве. Приватбанк тогда это требование в добровольном порядке не выполнил, поэтому истец обратился в суд.