Китай намерен развивать отношения с Ираном

ПЕКИН, 14 июн – РИА Новости. Китай готов развивать отношения с Ираном вне зависимости от изменений на международной арене, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом Ирана Хасаном Роухани, сообщает МИД КНР.

Встреча состоялась в Бишкеке на полях саммита ШОС. Стороны обменялись мнениями по региональным и международным вопросам

"Китайская сторона всегда придавала и придает важное значение китайско-иранским отношениям. Вне зависимости от изменений в международной обстановке, китайская сторона готова работать вместе с иранской для дальнейшего продвижения стабильного развития китайско-иранских отношений всестороннего стратегического партнерства", - заявил Си Цзиньпин.

Он также заявил о необходимости укреплять стратегическое взаимодействие с Ираном, оказывать друг другу взаимную поддержку в вопросах, представляющих коренные интересы. Китайский лидер также призвал укрепить двустороннее сотрудничества в борьбе с терроризмом и организованной преступностью,