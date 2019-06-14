Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-14T14:22Z
https://ria.ru/20190614/1555573940.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155556/18/1555561846_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_7cf9fc63e2bb211f644dfe4c4a648573.jpg
РИА Новости
Саммит ШОС

Китай намерен развивать отношения с Ираном

Вчера, 14:22
354
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаседание Совета глав государств – членов ШОС в Бишкеке
Заседание Совета глав государств – членов ШОС в Бишкеке
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
ПЕКИН, 14 июн – РИА Новости. Китай готов развивать отношения с Ираном вне зависимости от изменений на международной арене, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом Ирана Хасаном Роухани, сообщает МИД КНР.
Встреча состоялась в Бишкеке на полях саммита ШОС. Стороны обменялись мнениями по региональным и международным вопросам
Член Госсовета Китая, министр иностранных дел Китая Ван И
18 мая, 18:09
Китай призвал США к сдержанности в отношении Ирана
"Китайская сторона всегда придавала и придает важное значение китайско-иранским отношениям. Вне зависимости от изменений в международной обстановке, китайская сторона готова работать вместе с иранской для дальнейшего продвижения стабильного развития китайско-иранских отношений всестороннего стратегического партнерства", - заявил Си Цзиньпин.
Он также заявил о необходимости укреплять стратегическое взаимодействие с Ираном, оказывать друг другу взаимную поддержку в вопросах, представляющих коренные интересы. Китайский лидер также призвал укрепить двустороннее сотрудничества в борьбе с терроризмом и организованной преступностью,
Роухани, в свою очередь, отметил, что иранская сторона прилагает все силы для развития отношений с Китаем, активного участия в проекте "Один пояс, один путь", изыскивает возможности для двустороннего сотрудничества в различных сферах.
Шанхайская организация сотрудничества
Вчера, 10:33
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
2700000
Обсудить 0
Саммит ШОСХасан РоуханиСи ЦзиньпинШОСКитайИранВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Совета глав государств - членов ШОС в Бишкеке
Россия готова обеспечить поставки электричества в Китай и Монголию
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Совета глав государств - членов ШОС в Бишкеке
Путин назвал приоритет в отношениях с Монголией и Китаем
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани отметил необходимость усиления сотрудничества России и Ирана
Компартия Греции потребовала закрыть военные базы США после угроз Ирану
Лента
новостей
ГТС Украины
Украина предложила Молдавии транспортировать газ через свою ГТС
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров
В Иране назвали предполагаемую причину пожара на танкерах в Оманском заливе
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что Иран не сможет надолго перекрыть Ормузский пролив
Акция протеста жителей Гонконга против поправок к закону об экстрадиции
Пекин обвинил Запад в открытой поддержке беспорядков в Гонконге
Президент РФ Владимир Путин во время заседания Совета глав государств - членов ШОС в Бишкеке
Россия предложила Монголии и Китаю наращивать расчеты в нацвалютах
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпинем и президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой на полях саммита ШОС
Путин отметил вклад России, Турции и Ирана в борьбу с терроризмом в Сирии
Президент Ирана Хасан Роухани
Ближний Восток стал одним из самых кризисных регионов мира, заявил Роухани
Эксперт рассказал, как Турция может ответить на отказ США поставлять F-35
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
В Госдуме осудили попытки США обвинить Иран в ЧП в Оманском заливе
Президент США Дональд Трамп
Трамп обвинил Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе
Глава ЦИК Донецкой народной республики (ДНР) Роман Лягин
Генпрокурор Украины заявил о задержании экс-главы ЦИК ДНР
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:58В Смоленской области сорванный ветром лист кровли упал на поезд
11:57Участники СВМДА призвали увеличить взносы в БАПОР
11:54Бахрейн готов работать с США над ростом благосостояния населения Палестины
11:52Участники СВМДА призвали страны продвигать меры по борьбе с коррупцией
11:50Участники СВМДА выступили против односторонних решений о статусе Иерусалима
11:49Участники СВМДА подтвердили приверженность праву Палестины на независимость
11:45Лидеры СВМДА выступили против вмешательства во внутренние дела государств
11:39В МИД Палестины прокомментировали "сделку века" США
11:38Медведев поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана
11:37Страны СВМДА выступили за открытую мировую экономику
11:35В Гонконге приостановили рассмотрение поправки к закону об экстрадиции
11:34Пушков прокомментировал слова Шредера о Крыме
11:34Россия договорилась с китайской Epec о торговом сотрудничестве
11:30В Ливане назвали работу с Россией по борьбе с терроризмом эффективной
11:29Самолет из Москвы при посадке в Краснодаре зацепил хвостом землю
11:27Шестой саммит СВМДА пройдет в 2022 году
11:25Германия повысит расходы на оборону
11:24Израиль не заинтересован в войне с Ливаном, считает министр обороны Бусааб
11:20Ливан призвал Россию стать посредником в вопросе морских границ с Сирией
11:20Геращенко рассказал, когда объявит, пойдет ли он на выборы в Раду
Лента новостейМолния