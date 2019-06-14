Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-14T13:02Z
https://ria.ru/20190614/1555569813.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155556/64/1555566473_0:157:2904:1790_1036x0_80_0_0_9f18c5a2fc36eb642103e6bf6444edff.jpg
РИА Новости
Саммит ШОС

Лидеры ШОС договорились противостоять технологиям, подрывающим безопасность

Вчера, 13:02
699
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав государств - членов ШОС в Бишкеке
Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав государств - членов ШОС в Бишкеке
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Лидеры государств Шанхайской организации сотрудничества договорились противодействовать применению информационно-коммуникационных технологий в целях подрыва безопасности на пространстве ШОС, указано в Бишкекской декларации Совета глав государств-членов организации.

"Государства-члены будут противодействовать использованию информационно-коммуникационных технологий в целях подрыва политической, экономической и общественной безопасности в странах ШОС, пресекать пропаганду идей терроризма, сепаратизма и экстремизма с использованием сети интернет", - говорится в декларации, опубликованной в пятницу на сайте Кремля.

Заседание Совета глав государств – членов ШОС в Бишкеке
Вчера, 12:50
Лидеры ШОС поддержали усилия Афганистана по восстановлению мира в стране
Кроме того, страны ШОС выступают против дискриминационных мер под любыми предлогами, которые препятствуют развитию цифровой экономики и коммуникационных технологий. Также члены организации "считают необходимой выработку универсальных правил, принципов и норм ответственного поведения государств в информационном пространстве".
Страны подтвердили намерение активно сотрудничать в этой области в целях обеспечения информационной безопасности на пространстве ШОС. Также в совместной декларации лидеры отметили эффективную деятельность региональной антитеррористической структуры ШОС по содействию сотрудничеству компетентных органов в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, подчеркнули необходимость дальнейшего наращивания потенциала такого взаимодействия с учетом возрастающих масштабов и взаимосвязанности вызовов и угроз безопасности.
Церемония фотографирования глав государств - членов ШОС в Бишкеке
"Акцентирована необходимость продолжения работы по созданию в рамках ШОС системы мониторинга возможных угроз в глобальном информационном пространстве и противодействию им. В этой связи подчеркнута важность дальнейшей реализации соответствующего решения Совета РАТС ШОС (г. Бишкек, 18 октября 2018 г.)", - указано в документе.
Владимир Путин на саммите ШОС в Бишкеке
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

По прибытии в Бишкек Владимир Путин пообщался в аэропорту с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

Владимир Путин и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во время церемонии встречи в аэропорту Бишкека. 13 июня 2019
1 из 10

По прибытии в Бишкек Владимир Путин пообщался в аэропорту с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Позже российский президент провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Бишкеке
2 из 10

Позже российский президент провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Путин пригласил Моди приехать на Восточный экономический форум в качестве главного гостя.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Бишкеке
3 из 10

Путин пригласил Моди приехать на Восточный экономический форум в качестве главного гостя.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

До начала официальных мероприятий саммита лидеры стран ШОС посетили гала-концерт.

Президент РФ Владимир Путин перед началом гала-концерта по случаю проведения заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)
4 из 10

До начала официальных мероприятий саммита лидеры стран ШОС посетили гала-концерт.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Перед заседанием в узком составе, которое проходит в закрытом режиме, лидеры стран ШОС приняли участие в церемонии совместного фотографирования.

Церемония фотографирования глав государств - членов ШОС в Бишкеке
5 из 10

Перед заседанием в узком составе, которое проходит в закрытом режиме, лидеры стран ШОС приняли участие в церемонии совместного фотографирования.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Владимир Путин на церемонии фотографирования.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав государств - членов ШОС в Бишкеке
6 из 10

Владимир Путин на церемонии фотографирования.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели на полях саммита краткую встречу и обсудили актуальные двусторонние вопросы.

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева) во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)
7 из 10

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели на полях саммита краткую встречу и обсудили актуальные двусторонние вопросы.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Позднее состоялось заседание в расширенном составе с участием глав делегаций стран-наблюдателей и представителей международных организаций.

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии фотографирования глав государств - членов ШОС в Бишкеке
8 из 10

Позднее состоялось заседание в расширенном составе с участием глав делегаций стран-наблюдателей и представителей международных организаций.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Лидеры обсудили текущее состояние и перспективы углубления взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества.

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Совета глав государств - членов ШОС в Бишкеке
9 из 10

Лидеры обсудили текущее состояние и перспективы углубления взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Участники саммита ШОС в Бишкеке подписали 22 совместных документа

Заседание Совета глав государств – членов ШОС в Бишкеке
10 из 10

Участники саммита ШОС в Бишкеке подписали 22 совместных документа

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
1 из 10

По прибытии в Бишкек Владимир Путин пообщался в аэропорту с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
2 из 10

Позже российский президент провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
3 из 10

Путин пригласил Моди приехать на Восточный экономический форум в качестве главного гостя.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
4 из 10

До начала официальных мероприятий саммита лидеры стран ШОС посетили гала-концерт.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
5 из 10

Перед заседанием в узком составе, которое проходит в закрытом режиме, лидеры стран ШОС приняли участие в церемонии совместного фотографирования.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
6 из 10

Владимир Путин на церемонии фотографирования.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
7 из 10

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели на полях саммита краткую встречу и обсудили актуальные двусторонние вопросы.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
8 из 10

Позднее состоялось заседание в расширенном составе с участием глав делегаций стран-наблюдателей и представителей международных организаций.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
9 из 10

Лидеры обсудили текущее состояние и перспективы углубления взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
10 из 10

Участники саммита ШОС в Бишкеке подписали 22 совместных документа

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
1400100
Обсудить 0
Саммит ШОСШОСБишкекВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав государств - членов ШОС в Бишкеке
Лидеры ШОС поддержали усилия Афганистана по восстановлению мира в стране
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Совета глав государств - членов ШОС в Бишкеке
Путин назвал приоритет в отношениях с Монголией и Китаем
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав государств – членов ШОС в государственной резиденции Ала-Арча в Бишкеке. 14 июня 2019
Члены ШОС выступили за координацию в борьбе с оружием массового уничтожения
Петр Порошенко
Партия Порошенко поднялась на второе место в парламентском рейтинге
Лента
новостей
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
Китай призвал стороны к сдержанности в связи с инцидентом в Оманском заливе
Эксперт рассказал, как Турция может ответить на отказ США поставлять F-35
Эмблема саммита ШОС
ШОС усилит борьбу с попытками вовлечь молодежь в экстремистские группировки
Заседание Совета глав государств – членов ШОС в Бишкеке
Участники саммита ШОС подписали 22 совместных документа
Президент Украины Владимир Зеленский
В Берлине назвали темы предстоящих переговоров Меркель и Зеленского
Заседание Совета глав государств – членов ШОС в Бишкеке
В рамках ШОС планируют создать условия для свободного перемещения товаров
Церемония фотографирования глав государств - членов ШОС в Бишкеке
Лидеры ШОС выступили за повышение эффективности ВТО
Церемония фотографирования глав государств - членов ШОС в Бишкеке
ШОС призвала участников СВПД к неукоснительному исполнению обязательств
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
Эксперт оценил "доказательства" США по атаке на танкеры в Оманском заливе
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав государств – членов ШОС в государственной резиденции Ала-Арча в Бишкеке
Путин назвал борьбу с терроризмом главным приоритетом ШОС
Заседание Совета глав государств – членов ШОС в Бишкеке
Китай намерен развивать отношения с Ираном
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:18Правительство одобрило проект о регулировании госслужбы казачества
12:15Французский сенатор отметил роль России в решении мировых кризисов
12:15Правительство одобрило выделение средств сельхозпроизводителям в Забайкалье
12:10На Украине один человек погиб в результате аварии в шахте
12:09В Ленинградской области грузовик въехал в остановку
12:09Лидеры СВМДА призвали помочь Афганистану в борьбе с наркотрафиком
12:08Правительство одобрило проект о развитии авиапарка гражданских самолетов
12:07Участники СВМДА подтвердили приверженность ДНЯО
11:58В Смоленской области сорванный ветром лист кровли упал на поезд
11:57Участники СВМДА призвали увеличить взносы в БАПОР
11:54Бахрейн готов работать с США над ростом благосостояния населения Палестины
11:52Участники СВМДА призвали страны продвигать меры по борьбе с коррупцией
11:50Участники СВМДА выступили против односторонних решений о статусе Иерусалима
11:49Участники СВМДА подтвердили приверженность праву Палестины на независимость
11:45Лидеры СВМДА выступили против вмешательства во внутренние дела государств
11:39В МИД Палестины прокомментировали "сделку века" США
11:38Медведев поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана
11:37Страны СВМДА выступили за открытую мировую экономику
11:35В Гонконге приостановили рассмотрение поправки к закону об экстрадиции
11:34Пушков прокомментировал слова Шредера о Крыме
Лента новостейМолния