Лидеры ШОС договорились противостоять технологиям, подрывающим безопасность

Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав государств - членов ШОС в Бишкеке

МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Лидеры государств Шанхайской организации сотрудничества договорились противодействовать применению информационно-коммуникационных технологий в целях подрыва безопасности на пространстве ШОС, указано в Бишкекской декларации Совета глав государств-членов организации.

"Государства-члены будут противодействовать использованию информационно-коммуникационных технологий в целях подрыва политической, экономической и общественной безопасности в странах ШОС, пресекать пропаганду идей терроризма, сепаратизма и экстремизма с использованием сети интернет", - говорится в декларации, опубликованной в пятницу на сайте Кремля.

Кроме того, страны ШОС выступают против дискриминационных мер под любыми предлогами, которые препятствуют развитию цифровой экономики и коммуникационных технологий. Также члены организации "считают необходимой выработку универсальных правил, принципов и норм ответственного поведения государств в информационном пространстве".

Страны подтвердили намерение активно сотрудничать в этой области в целях обеспечения информационной безопасности на пространстве ШОС. Также в совместной декларации лидеры отметили эффективную деятельность региональной антитеррористической структуры ШОС по содействию сотрудничеству компетентных органов в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, подчеркнули необходимость дальнейшего наращивания потенциала такого взаимодействия с учетом возрастающих масштабов и взаимосвязанности вызовов и угроз безопасности.