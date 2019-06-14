По данным социологов украинцев больше всего беспокоит конфликт в Донбассе

МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Более 60% жителей Украины считают самой важной проблемой конфликт в Донбассе, следует из Более 60% жителей Украины считают самой важной проблемой конфликт в Донбассе, следует из исследования центра "Социс", опубликованного в пятницу.

Согласно инфографике, приведенной в исследовании, на вопрос, "какие проблемы лично для вас сейчас являются наиболее важными", 62,1% назвали конфликт в Донбассе. При этом 48,7% жителей Украины беспокоятся о низких пенсиях или зарплатах, еще 43,8% отметили рост тарифов на коммунальные услуги.

Кроме того, около 28,5% респондентов тревожит рост цен на основные виды товаров и инфляция, а 23,2% - коррупция. В перечень проблем вошли также "невозможность получить качественное медицинское обслуживание" (16,3%), "коррупция в полиции и прокуратуре" (16%). Опрошенные имели возможность выбрать несколько вариантов ответа.