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РИА Новости

По данным социологов украинцев больше всего беспокоит конфликт в Донбассе

Вчера, 12:54
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКонтрольно-пропускной пункт в районе Станицы Луганской
Контрольно-пропускной пункт в районе Станицы Луганской
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Контрольно-пропускной пункт в районе Станицы Луганской. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Более 60% жителей Украины считают самой важной проблемой конфликт в Донбассе, следует из исследования центра "Социс", опубликованного в пятницу.
Согласно инфографике, приведенной в исследовании, на вопрос, "какие проблемы лично для вас сейчас являются наиболее важными", 62,1% назвали конфликт в Донбассе. При этом 48,7% жителей Украины беспокоятся о низких пенсиях или зарплатах, еще 43,8% отметили рост тарифов на коммунальные услуги.
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Кроме того, около 28,5% респондентов тревожит рост цен на основные виды товаров и инфляция, а 23,2% - коррупция. В перечень проблем вошли также "невозможность получить качественное медицинское обслуживание" (16,3%), "коррупция в полиции и прокуратуре" (16%). Опрошенные имели возможность выбрать несколько вариантов ответа.
Исследование проводилось с 29 мая по 6 июня на всей территории Украине, за исключением неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Были опрошены 4 тысячи респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 1,6%.
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