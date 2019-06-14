Путин кратко пообщался с премьером Пакистана на полях саммита ШОС

Владимир Путин и премьер-министр Пакистана Имран Хан на церемонии совместного фотографирования глав государств – членов ШОС перед началом заседания в государственной резиденции "Ала-Арча" в Бишкеке. 14 июня 2019

Владимир Путин и премьер-министр Пакистана Имран Хан на церемонии совместного фотографирования глав государств – членов ШОС перед началом заседания в государственной резиденции "Ала-Арча" в Бишкеке. 14 июня 2019

БИШКЕК, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин кратко пообщался с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом в Бишкеке, где проходит саммит лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества, передает корреспондент РИА Новости.

Лидеры стран побеседовали во время церемонии фотографирования перед заседаниями. Путин и Хан перекинулись парой фраз.

Ранее в интервью РИА Новости Хан говорил, что намерен встретиться с Путиным на саммите. Также он заявил, что рассчитывает посетить Россию с официальным визитом.

Хан отмечал, что Пакистан заинтересован в закупках вооружений у России и пакистанские военные уже находятся в контакте с российскими коллегами по этому вопросу.