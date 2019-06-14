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РИА Новости
Саммит ШОС

Путин кратко пообщался с премьером Пакистана на полях саммита ШОС

Вчера, 11:55
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВладимир Путин и премьер-министр Пакистана Имран Хан на церемонии совместного фотографирования глав государств – членов ШОС перед началом заседания в государственной резиденции "Ала-Арча" в Бишкеке. 14 июня 2019
Владимир Путин и премьер-министр Пакистана Имран Хан на церемонии совместного фотографирования глав государств – членов ШОС перед началом заседания в государственной резиденции Ала-Арча в Бишкеке. 14 июня 2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Владимир Путин и премьер-министр Пакистана Имран Хан на церемонии совместного фотографирования глав государств – членов ШОС перед началом заседания в государственной резиденции "Ала-Арча" в Бишкеке. 14 июня 2019
БИШКЕК, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин кратко пообщался с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом в Бишкеке, где проходит саммит лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества, передает корреспондент РИА Новости.
Лидеры стран побеседовали во время церемонии фотографирования перед заседаниями. Путин и Хан перекинулись парой фраз.
Заседание Совета глав государств – членов ШОС в Бишкеке
Вчера, 11:50
Участники саммита ШОС подписали 22 совместных документа
Ранее в интервью РИА Новости Хан говорил, что намерен встретиться с Путиным на саммите. Также он заявил, что рассчитывает посетить Россию с официальным визитом.
Хан отмечал, что Пакистан заинтересован в закупках вооружений у России и пакистанские военные уже находятся в контакте с российскими коллегами по этому вопросу.
Кроме того, Хан высказался о роли России в вопросах урегулирования ситуации в Афганистане, назвав усилия Москвы позитивными.
Владимир Путин на саммите ШОС в Бишкеке
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

По прибытии в Бишкек Владимир Путин пообщался в аэропорту с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

Владимир Путин и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во время церемонии встречи в аэропорту Бишкека. 13 июня 2019
1 из 10

По прибытии в Бишкек Владимир Путин пообщался в аэропорту с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Позже российский президент провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Бишкеке
2 из 10

Позже российский президент провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Путин пригласил Моди приехать на Восточный экономический форум в качестве главного гостя.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Бишкеке
3 из 10

Путин пригласил Моди приехать на Восточный экономический форум в качестве главного гостя.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

До начала официальных мероприятий саммита лидеры стран ШОС посетили гала-концерт.

Президент РФ Владимир Путин перед началом гала-концерта по случаю проведения заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)
4 из 10

До начала официальных мероприятий саммита лидеры стран ШОС посетили гала-концерт.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Перед заседанием в узком составе, которое проходит в закрытом режиме, лидеры стран ШОС приняли участие в церемонии совместного фотографирования.

Церемония фотографирования глав государств - членов ШОС в Бишкеке
5 из 10

Перед заседанием в узком составе, которое проходит в закрытом режиме, лидеры стран ШОС приняли участие в церемонии совместного фотографирования.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Владимир Путин на церемонии фотографирования.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав государств - членов ШОС в Бишкеке
6 из 10

Владимир Путин на церемонии фотографирования.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели на полях саммита краткую встречу и обсудили актуальные двусторонние вопросы.

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева) во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)
7 из 10

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели на полях саммита краткую встречу и обсудили актуальные двусторонние вопросы.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Позднее состоялось заседание в расширенном составе с участием глав делегаций стран-наблюдателей и представителей международных организаций.

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии фотографирования глав государств - членов ШОС в Бишкеке
8 из 10

Позднее состоялось заседание в расширенном составе с участием глав делегаций стран-наблюдателей и представителей международных организаций.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Лидеры обсудили текущее состояние и перспективы углубления взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества.

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Совета глав государств - членов ШОС в Бишкеке
9 из 10

Лидеры обсудили текущее состояние и перспективы углубления взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Участники саммита ШОС в Бишкеке подписали 22 совместных документа

Заседание Совета глав государств – членов ШОС в Бишкеке
10 из 10

Участники саммита ШОС в Бишкеке подписали 22 совместных документа

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
1 из 10

По прибытии в Бишкек Владимир Путин пообщался в аэропорту с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
2 из 10

Позже российский президент провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
3 из 10

Путин пригласил Моди приехать на Восточный экономический форум в качестве главного гостя.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
4 из 10

До начала официальных мероприятий саммита лидеры стран ШОС посетили гала-концерт.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
5 из 10

Перед заседанием в узком составе, которое проходит в закрытом режиме, лидеры стран ШОС приняли участие в церемонии совместного фотографирования.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
6 из 10

Владимир Путин на церемонии фотографирования.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
7 из 10

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели на полях саммита краткую встречу и обсудили актуальные двусторонние вопросы.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
8 из 10

Позднее состоялось заседание в расширенном составе с участием глав делегаций стран-наблюдателей и представителей международных организаций.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
9 из 10

Лидеры обсудили текущее состояние и перспективы углубления взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
10 из 10

Участники саммита ШОС в Бишкеке подписали 22 совместных документа

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
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Саммит ШОСИмран ХанШОСВладимир ПутинМоскваАфганистанРоссияВ мире
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Заседание Совета глав государств – членов ШОС в Бишкеке
Участники саммита ШОС подписали 22 совместных документа
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