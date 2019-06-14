Путин и Лукашенко пообщались на полях саммита ШОС

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи на полях саммита ШОС в Бишкеке

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи на полях саммита ШОС в Бишкеке

БИШКЕК, 14 июн - РИА Новости. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке провели краткую встречу, на которой обсудили актуальные двусторонние вопросы, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам Пескова, в ходе краткой беседы Путин и Лукашенко подтвердили намерение провести двустороннюю встречу в ближайшее время.

"Президенты также обсудили актуальные вопросы интеграции", - сказал он.

Кроме того, Путин и Лукашенко в разговоре затронули тему проведения в Минске II Европейских игр.

"Лидеры также затронули и другие вопросы двустороннего взаимодействия", - сказал Песков.

Путин и Лукашенко пообщались сразу после заседания ШОС, в том же зале, правда пересели на задний ряд. Договорились о скорой встрече pic.twitter.com/XHyvtVuFTb — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 14 июня 2019 г.

В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из РФ через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша возобновила прокачку 10 июня.

Для очистки участка до Польши Белоруссия с 24 мая начала транспортировку загрязненной нефти по одной из ниток "Дружбы" обратно в РФ. Как сообщал "Белнефтехим", реверсом из Белоруссии на территорию РФ было возвращено 500 тысяч тонн загрязненной нефти, она замещена качественной.

Ранее премьер-министр Белоруссии Сергей Румас после переговоров со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым заявил, что Россия подтвердила готовность решать вопросы компенсации Минску из-за ситуации с поставками некачественной нефти.