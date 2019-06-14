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РИА Новости
Саммит ШОС

Путин и Лукашенко пообщались на полях саммита ШОС

Вчера, 11:55
498
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи на полях саммита ШОС в Бишкеке
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи на полях саммита ШОС в Бишкеке
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи на полях саммита ШОС в Бишкеке
БИШКЕК, 14 июн - РИА Новости. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке провели краткую встречу, на которой обсудили актуальные двусторонние вопросы, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам Пескова, в ходе краткой беседы Путин и Лукашенко подтвердили намерение провести двустороннюю встречу в ближайшее время.
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"Президенты также обсудили актуальные вопросы интеграции", - сказал он.
Кроме того, Путин и Лукашенко в разговоре затронули тему проведения в Минске II Европейских игр.
"Лидеры также затронули и другие вопросы двустороннего взаимодействия", - сказал Песков.
В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из РФ через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша возобновила прокачку 10 июня.
Владимир Путин на саммите ШОС в Бишкеке
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

По прибытии в Бишкек Владимир Путин пообщался в аэропорту с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

Владимир Путин и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во время церемонии встречи в аэропорту Бишкека. 13 июня 2019
1 из 10

По прибытии в Бишкек Владимир Путин пообщался в аэропорту с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Позже российский президент провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Бишкеке
2 из 10

Позже российский президент провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Путин пригласил Моди приехать на Восточный экономический форум в качестве главного гостя.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Бишкеке
3 из 10

Путин пригласил Моди приехать на Восточный экономический форум в качестве главного гостя.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

До начала официальных мероприятий саммита лидеры стран ШОС посетили гала-концерт.

Президент РФ Владимир Путин перед началом гала-концерта по случаю проведения заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)
4 из 10

До начала официальных мероприятий саммита лидеры стран ШОС посетили гала-концерт.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Перед заседанием в узком составе, которое проходит в закрытом режиме, лидеры стран ШОС приняли участие в церемонии совместного фотографирования.

Церемония фотографирования глав государств - членов ШОС в Бишкеке
5 из 10

Перед заседанием в узком составе, которое проходит в закрытом режиме, лидеры стран ШОС приняли участие в церемонии совместного фотографирования.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Владимир Путин на церемонии фотографирования.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования глав государств - членов ШОС в Бишкеке
6 из 10

Владимир Путин на церемонии фотографирования.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели на полях саммита краткую встречу и обсудили актуальные двусторонние вопросы.

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева) во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)
7 из 10

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели на полях саммита краткую встречу и обсудили актуальные двусторонние вопросы.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Позднее состоялось заседание в расширенном составе с участием глав делегаций стран-наблюдателей и представителей международных организаций.

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии фотографирования глав государств - членов ШОС в Бишкеке
8 из 10

Позднее состоялось заседание в расширенном составе с участием глав делегаций стран-наблюдателей и представителей международных организаций.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Лидеры обсудили текущее состояние и перспективы углубления взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества.

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Совета глав государств - членов ШОС в Бишкеке
9 из 10

Лидеры обсудили текущее состояние и перспективы углубления взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Участники саммита ШОС в Бишкеке подписали 22 совместных документа

Заседание Совета глав государств – членов ШОС в Бишкеке
10 из 10

Участники саммита ШОС в Бишкеке подписали 22 совместных документа

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
1 из 10

По прибытии в Бишкек Владимир Путин пообщался в аэропорту с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
2 из 10

Позже российский президент провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
3 из 10

Путин пригласил Моди приехать на Восточный экономический форум в качестве главного гостя.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
4 из 10

До начала официальных мероприятий саммита лидеры стран ШОС посетили гала-концерт.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
5 из 10

Перед заседанием в узком составе, которое проходит в закрытом режиме, лидеры стран ШОС приняли участие в церемонии совместного фотографирования.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
6 из 10

Владимир Путин на церемонии фотографирования.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
7 из 10

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели на полях саммита краткую встречу и обсудили актуальные двусторонние вопросы.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
8 из 10

Позднее состоялось заседание в расширенном составе с участием глав делегаций стран-наблюдателей и представителей международных организаций.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
9 из 10

Лидеры обсудили текущее состояние и перспективы углубления взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
10 из 10

Участники саммита ШОС в Бишкеке подписали 22 совместных документа

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Для очистки участка до Польши Белоруссия с 24 мая начала транспортировку загрязненной нефти по одной из ниток "Дружбы" обратно в РФ. Как сообщал "Белнефтехим", реверсом из Белоруссии на территорию РФ было возвращено 500 тысяч тонн загрязненной нефти, она замещена качественной.
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС в Астане
13 июня, 01:01
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
Ранее премьер-министр Белоруссии Сергей Румас после переговоров со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым заявил, что Россия подтвердила готовность решать вопросы компенсации Минску из-за ситуации с поставками некачественной нефти.
На двусторонних встречах также может затрагиваться вопрос задолженности Белоруссии, возникшей при реализации незаконной схемы с поставками так называемых "растворителей". РФ в 2012 году обвиняла Белоруссию в экспорте нефтепродуктов под видом разбавителей и растворителей, оценивая потери своего бюджета из-за недополученных пошлин в 1,5 миллиарда долларов. Белорусское руководство официально так и не признало существования закамуфлированного экспорта нефтепродуктов, однако в августе 2012 года прекратило экспорт растворителей и разбавителей.
Шанхайская организация сотрудничества
Вчера, 10:33
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
600002
Саммит ШОСАлександр ЛукашенкоШОСВладимир ПутинБишкекПолитика
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