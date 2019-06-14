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РИА Новости

Активисты в Харькове сообщили об обысках по делу о сносе бюста Жукова

10:39
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНационалисты повалили бюст маршала Жукова в Харькове
Националисты повалили бюст маршала Жукова в Харькове
© РИА Новости / Стрингер
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Националисты повалили бюст маршала Жукова в Харькове. Архивное фото
КИЕВ, 14 июн - РИА Новости. Полиция пришла с обысками к двум харьковским активистам Вячеславу Дуде и Максиму Зинченко по делу о сносе бюста советскому маршалу Георгию Жукову, сообщил местный активист Валентин Быстриченко.
Националисты 2 июня повалили бюст Жукова возле дворца спорта в Харькове, установив на его место флаг Украины. Мэр города Геннадий Кернес заявил, что бюст будет восстановлен. Также мэр сказал, что горсовет Харькова рассмотрит вопрос возвращения проспекту Петра Григоренко имени Жукова.
Сотрудники полиции стоят в оцеплении вокруг бюста маршала Георгия Жукова в Харькове во время попыток представителей националистических организаций повалить памятник. 2 июня 2019
3 июня, 19:00
В Украинском институте нацпамяти объяснили снос бюста Жукова в Харькове
"Системные обыски у украинских активистов по поводу сноса памятника Жукову… Интересно, что они хотели найти: кепку Жукова или трос", - сообщил Быстриченко в видеообращении в Facebook.
По словам активиста, обыски проводили порядка десяти правоохранителей.
Представители националистических организаций сбивают надпись под бюстом маршала Георгия Жукова в Харькове возле Дворца спорта
3 июня, 17:43
Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове
С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.
Видео сноса бюста Жукову в Харькове
2 июня, 16:57
Снос бюста Жукова в Харькове сняли на видео
Георгий Жуков — выдающийся советский военачальник, маршал Советского Союза. Остался в истории как один из главных творцов Победы в Великой Отечественной войне. Под его руководством велась оборона Ленинграда и разгром немецко-фашистских войск под Москвой. С его именем связаны и многие другие знаковые события Великой Отечественной и Второй мировой войн; 24 июня 1945 года Жуков принимал Парад Победы в Москве. В послевоенное время Жуков занимал должность главнокомандующего сухопутными войсками вооруженных сил СССР, командовал войсками Одесского и Уральского военных округов.
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