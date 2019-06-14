Активисты в Харькове сообщили об обысках по делу о сносе бюста Жукова

КИЕВ, 14 июн - РИА Новости. Полиция пришла с обысками к двум харьковским активистам Вячеславу Дуде и Максиму Зинченко по делу о сносе бюста советскому маршалу Георгию Жукову, сообщил местный активист Валентин Быстриченко.

Националисты 2 июня повалили бюст Жукова возле дворца спорта в Харькове, установив на его место флаг Украины. Мэр города Геннадий Кернес заявил, что бюст будет восстановлен . Также мэр сказал, что горсовет Харькова рассмотрит вопрос возвращения проспекту Петра Григоренко имени Жукова.

"Системные обыски у украинских активистов по поводу сноса памятника Жукову… Интересно, что они хотели найти: кепку Жукова или трос", - сообщил Быстриченко в видеообращении в Facebook

По словам активиста, обыски проводили порядка десяти правоохранителей.

С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.