Активисты в Харькове сообщили об обысках по делу о сносе бюста Жукова

КИЕВ, 14 июн - РИА Новости. Полиция пришла с обысками к двум харьковским активистам Вячеславу Дуде и Максиму Зинченко по делу о сносе бюста советскому маршалу Георгию Жукову, сообщил местный активист Валентин Быстриченко.
Националисты 2 июня повалили бюст Жукова возле дворца спорта в Харькове, установив на его место флаг Украины. Мэр города Геннадий Кернес заявил, что бюст будет восстановлен. Также мэр сказал, что горсовет Харькова рассмотрит вопрос возвращения проспекту Петра Григоренко имени Жукова.
"Системные обыски у украинских активистов по поводу сноса памятника Жукову… Интересно, что они хотели найти: кепку Жукова или трос", - сообщил Быстриченко в видеообращении в Facebook.
По словам активиста, обыски проводили порядка десяти правоохранителей.
С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.
2 июня, 16:57Снос бюста Жукова в Харькове сняли на видео
Георгий Жуков — выдающийся советский военачальник, маршал Советского Союза. Остался в истории как один из главных творцов Победы в Великой Отечественной войне. Под его руководством велась оборона Ленинграда и разгром немецко-фашистских войск под Москвой. С его именем связаны и многие другие знаковые события Великой Отечественной и Второй мировой войн; 24 июня 1945 года Жуков принимал Парад Победы в Москве. В послевоенное время Жуков занимал должность главнокомандующего сухопутными войсками вооруженных сил СССР, командовал войсками Одесского и Уральского военных округов.