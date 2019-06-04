Мэр Харькова обратился к жителям города после сноса бюста Жукова

КИЕВ, 4 июн – РИА Новости. Мэр Харькова Геннадий Кернес после сноса бюста Жукова националистами призвал граждан "возвращаться с майданов к здравому смыслу" и правовому полю.

В воскресенье националисты повалили бюст Жукова возле дворца спорта в Харькове, установив на его место флаг Украины. Ранее Кернес заявил, что бюст будет восстановлен, горсовет Харькова рассмотрит вопрос возвращения проспекту Петра Григоренко имени Жукова.

"Уверен, что в этом вопросе (восстановления бюста Жукова и присвоения проспекту Григоренко имени Жукова – ред.) правда на стороне большинства харьковчан, которые предпочитают высказывать свою позицию цивилизовано - без вандализма, столкновений, газовых баллончиков и других атрибутов революционной целесообразности. Пора уже возвращаться с майданов к здравому смыслу и правовому полю, не ссорить людей между собой", - цитирует Кернеса во вторник сайт горсовета Харькова.

Он напомнил, что петиция с просьбой вернуть проспекту прежнее имя набрала за сутки 5 тысяч подписей. Кернес также сказал, что на марше против переименования проспекта Григоренко было около 200 человек.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель ранее заявила, что разрушение памятника Жукову является результатом непродуманной гуманитарной политики предыдущих властей. По ее словам, закон "о декоммунизации" содержит правовую коллизию, которая не требует сноса памятников, связанных с "сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов и Украины".