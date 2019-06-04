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РИА Новости

Мэр Харькова обратился к жителям города после сноса бюста Жукова

Вчера, 18:04
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© РИА Новости / Сергей Козлов / Перейти в фотобанкМэр Харькова Геннадий Кернес
Мэр Харькова Геннадий Кернес
© РИА Новости / Сергей Козлов
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Мэр Харькова Геннадий Кернес. Архивное фото
Мэр Харькова прокомментировал снос бюста Жукова националистами
КИЕВ, 4 июн – РИА Новости. Мэр Харькова Геннадий Кернес после сноса бюста Жукова националистами призвал граждан "возвращаться с майданов к здравому смыслу" и правовому полю.
В воскресенье националисты повалили бюст Жукова возле дворца спорта в Харькове, установив на его место флаг Украины. Ранее Кернес заявил, что бюст будет восстановлен, горсовет Харькова рассмотрит вопрос возвращения проспекту Петра Григоренко имени Жукова.
Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга о процессе мирного урегулирования в Сирии. 31 октября 2018
3 июня, 16:37
В Минобороны прокомментировали снос бюста Жукова на Украине
"Уверен, что в этом вопросе (восстановления бюста Жукова и присвоения проспекту Григоренко имени Жукова – ред.) правда на стороне большинства харьковчан, которые предпочитают высказывать свою позицию цивилизовано - без вандализма, столкновений, газовых баллончиков и других атрибутов революционной целесообразности. Пора уже возвращаться с майданов к здравому смыслу и правовому полю, не ссорить людей между собой", - цитирует Кернеса во вторник сайт горсовета Харькова.
Он напомнил, что петиция с просьбой вернуть проспекту прежнее имя набрала за сутки 5 тысяч подписей. Кернес также сказал, что на марше против переименования проспекта Григоренко было около 200 человек.
Мэр Харькова Геннадий Кернес
3 июня, 03:25
Мэр Харькова призвал перестать стесняться переговоров с Россией
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель ранее заявила, что разрушение памятника Жукову является результатом непродуманной гуманитарной политики предыдущих властей. По ее словам, закон "о декоммунизации" содержит правовую коллизию, которая не требует сноса памятников, связанных с "сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов и Украины".
С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.
Не надо стесняться
3 июня, 17:16
Не надо стесняться
51162101
Обсудить 6
Ситуация на УкраинеГеннадий КернесХарьковУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Пора Харькову возвращаться домой, в Россию.
4 июня, 18:37
vvab6
1000002
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