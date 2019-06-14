Путин назвал борьбу с терроризмом главным приоритетом ШОС

Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав государств – членов ШОС в государственной резиденции "Ала-Арча" в Бишкеке

Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав государств – членов ШОС в государственной резиденции "Ала-Арча" в Бишкеке

БИШКЕК, 14 июн - РИА Новости. Одним из главных приоритетов ШОС остается борьба с терроризмом, надо блокировать финансовую подпитку террористов за счет доходов от наркотрафика, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета глав государств-членов ШОС, которое проходит в Бишкеке.

"Исходим из того, что одним из главных приоритетов организации остаются борьба с терроризмом и экстремизмом, считаем важным наращивать сотрудничество в рамках региональной антитеррористической структуры ШОС, блокировать финансовую подпитку террористов за счет доходов от наркотрафика, делать все, чтобы не допустить попадания в их руки химического, биологического и иных видов оружия массового уничтожения", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что Россия выступает "за тесную совместную работу со странами в пресечении пропаганды идей терроризма и экстремизма в сети интернет и использование информационно- коммуникационных технологий в преступных целях". Глава российского государства отметил, что утвердить принципы взаимодействия в этой области признана утверждаемая сегодня концепция сотрудничества.

Главным итоговым документом саммита станет Бишкекская декларация. В ней будут отражены согласованные подходы к дальнейшему развитию деятельности ШОС. Особое внимание будет уделено подтверждению позиций государств-членов по актуальным региональным и международным проблемам.