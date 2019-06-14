Путин назвал борьбу с терроризмом главным приоритетом ШОС

БИШКЕК, 14 июн - РИА Новости. Одним из главных приоритетов ШОС остается борьба с терроризмом, надо блокировать финансовую подпитку террористов за счет доходов от наркотрафика, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета глав государств-членов ШОС, которое проходит в Бишкеке.
"Исходим из того, что одним из главных приоритетов организации остаются борьба с терроризмом и экстремизмом, считаем важным наращивать сотрудничество в рамках региональной антитеррористической структуры ШОС, блокировать финансовую подпитку террористов за счет доходов от наркотрафика, делать все, чтобы не допустить попадания в их руки химического, биологического и иных видов оружия массового уничтожения", - сказал Путин.
Вчера, 15:53"Необходимая мера". Эксперт об ударах ВКС РФ по террористам в ИдлибеВКС России нанесли бомбовые удары по террористам в сирийском Идлибе, сообщили в Минобороны. Член экспертного совета комитета по безопасности Мосгордумы Дмитрий Ефимов в эфире радио Sputnik объяснил, почему эти удары были необходимы.
Он подчеркнул, что Россия выступает "за тесную совместную работу со странами в пресечении пропаганды идей терроризма и экстремизма в сети интернет и использование информационно- коммуникационных технологий в преступных целях". Глава российского государства отметил, что утвердить принципы взаимодействия в этой области признана утверждаемая сегодня концепция сотрудничества.
Главным итоговым документом саммита станет Бишкекская декларация. В ней будут отражены согласованные подходы к дальнейшему развитию деятельности ШОС. Особое внимание будет уделено подтверждению позиций государств-членов по актуальным региональным и международным проблемам.
В составе ШОС – восемь стран-участниц (Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан). Четыре государства имеют статус наблюдателей (Монголия, Иран, Афганистан и Белоруссия), шесть стран – партнеров по диалогу (Шри-Ланка, Турция, Азербайджан, Армения, Камбоджа и Непал).