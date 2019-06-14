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РИА Новости
Туризм

Определены самые популярные курорты стран СНГ для отдыха летом

06:02
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© РИА Новости / Владислав УшаковОзеро Иссык-Куль
Озеро Иссык-Куль
© РИА Новости / Владислав Ушаков
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Бурабай (Боровое) в Казахстане, озеро Иссык-Куль в Киргизии, озеро Нарочь в Белоруссии, курорты Апшерона в Баку на побережье Каспийского моря (Азербайдажан) и озеро Севан в Армении составляют пятерку популярных для летнего отдыха мест в странах СНГ, сообщает ТурСтат.
Рейтинг составлен по результатам анализа посещаемости этих курортов российским туристами, а также степени развитости инфраструктуры.
Безвизовый въезд, знание русского языка и гостеприимство местных жителей, невысокие цены, вкусная еда и спелые фрукты - вот основные преимущества летнего отдыха в странах Содружества.
По данным аналитического агентства, на курорты СНГ российские туристы приезжают на одну или две недели и тратят от трех до семи тысяч рублей в сутки.
Дешевле всего отдыхать на Иссык-Куле и в Боровом, дороже всего - на курортах Азербайджана.
Таджикистан
28 января, 08:00
В Таджикистане обещают удивить новых гостей из России
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ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмСНГБелоруссияКиргизияБакуАзербайджанАрменияКазахстан
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