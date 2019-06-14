Определены самые популярные курорты стран СНГ для отдыха летом

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Бурабай (Боровое) в Казахстане, озеро Иссык-Куль в Киргизии, озеро Нарочь в Белоруссии, курорты Апшерона в Баку на побережье Каспийского моря (Азербайдажан) и озеро Севан в Армении составляют пятерку популярных для летнего отдыха мест в странах СНГ, сообщает ТурСтат.

Рейтинг составлен по результатам анализа посещаемости этих курортов российским туристами, а также степени развитости инфраструктуры.

Безвизовый въезд, знание русского языка и гостеприимство местных жителей, невысокие цены, вкусная еда и спелые фрукты - вот основные преимущества летнего отдыха в странах Содружества.

По данным аналитического агентства, на курорты СНГ российские туристы приезжают на одну или две недели и тратят от трех до семи тысяч рублей в сутки.