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РИА Новости

Межгосударственные отношения России и Монголии

02:26
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга. Архивное фото
Президент России Владимир Путин и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга. Архивное фото
Российско-монгольские отношения опираются на многолетнюю историю двустороннего взаимодействия, отличаются традиционным добрососедством, носят всеобъемлющий характер, ориентированы на дальнейшее развитие в духе стратегического партнерства.
Первые правовые основы двустороннего сотрудничества между двумя странами были заложены 5 ноября 1921 года. В этот день в Москве было подписано Соглашение между правительством РСФСР и народным правительством Монголии об установлении дружественных отношений между двумя странами.
Формирование правовой основы отношений между Монголией и Россией продолжилось и в новых политических условиях – в 1993 году был подписан российско-монгольский Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве.
Двусторонние отношения также опираются на Улан-Баторскую (2000) и Московскую (2006) декларации, а также на Декларацию о развитии стратегического партнерства между Российской Федерацией и Монголией от 25 августа 2009 года. Всего на межгосударственном и межправительственном уровне подписано более 150 договоров и соглашений.
Двусторонние контакты получили дополнительную динамику после прихода к власти Монгольской народной партии (МНП), официально декларировавшей курс на активизацию российского вектора во внешнеполитическом курсе Монголии.
28 августа 2017 года в рамках визита в Венгрию Владимир Путин встретился с президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой, вступившим в должность в июле 2017 года. Встреча состоялась после церемонии открытия XXXI чемпионата мира по дзюдо в Будапеште.
7 сентября 2017 года Владимир Путин и Халтмаагийн Баттулга провели встречу "на полях" Восточного экономического форума во Владивостоке. Лидеры обсудили перспективы развития двусторонних отношений, актуальные региональные и международные проблемы.
Очередная встреча Владимира Путина с президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой прошла 9 июня 2018 года "на полях" саммита ШОС в Циндао (Китай). Лидеры обсудили вопросы двустороннего взаимодействия. В Циндао также состоялась трехсторонняя встреча Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента Монголии Халтмаагийн Баттулги.
12 сентября 2018 года Владимир Путин и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга провели встречу "на полях" экономического форума во Владивостоке.
Расширяются контакты по линии парламентов, советов безопасности, внешнеполитических ведомств, министерств, региональных властей и политических партий.
26-27 апреля 2018 года состоялся визит в Монголию заместителя председателя правительства Российской Федерации – полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Он был принят президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой, премьер-министром Ухнаагийном Хурэлсухом и вице-премьером правительства Улзийсайханы Энхтувшином.
29-30 мая 2019 года Монголию с рабочим визитом посетил заместитель председателя правительства России Алексей Гордеев. В рамках визита он встретился с президентом Монголии Халтмаагийн Баттулгой и премьер-министром страны Ухнаагийном Хурэлсухом.
6 июня 2019 года вице-премьер Монголии Улзийсайханы Энхтувшин принял участие в открытии Международного экономического форума в Санкт-Петербурге.
Поддерживаются отношения по линии внешнеполитических ведомств двух стран.
16-17 мая 2018 года Россию с рабочим визитом посетил министр внешних сношений Монголии Дамдин Цогтбатар.
16 февраля 2019 года Сергей Лавров и Дамдин Цогтбатар провели встречу "на полях" Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности.
19-20 ноября 2018 года делегация комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству во главе с председателем комитета Андреем Клишасом посетила с визитом Монголию.
Поддерживается активное взаимодействие, по линии ООН, ОБСЕ, ШОС и на других глобальных и региональных площадках, проводятся плановые консультации на уровне заместителей министров и директоров профильных департаментов внешнеполитических ведомств.
Во внешнеторговом обороте Монголии Россия на протяжении последних десятилетий занимает второе (после Китая) место.
По данным ФТС РФ, в 2018 году товарооборот России с Монголией составил 1,649 миллиарда долларов, увеличившись на 20,6% по сравнению с 2017 годом.
Экспорт России в Монголию в 2018 году составил 1,606 миллиарда долларов, импорт – 43,3 миллиона долларов.
По итогам января-марта 2019 года оборот взаимной торговли России и Палестины составил 381,2 миллиона долларов, в том числе российского экспорта – 374,0 миллиона долларов и импорта – 7,2 миллиона долларов.
Основу российского экспорта составляют минеральные продукты, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, машины, оборудование и транспортные средства, продукция химической промышленности, металлы и изделия из них.
Импорт представлен минеральными продуктами, продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, текстилем и обувью.
Существенный вклад в развитие монгольской экономики вносит совместное российско-монгольское предприятие АО "Улан-Баторская железная дорога" (УБЖД).
В 2018 году перевозки грузов по УБЖД достигли рекордного показателя за всю историю существования дороги – 25,7 миллиона тонн, что более чем на 13% больше показателя 2017 года.
Прорабатываются планы развития кооперации в энергетической, горнодобывающей, транспортно-инфраструктурной и ряде других областей.
Важный механизм российско-монгольского взаимодействия – Межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК). Очередное 22-е заседание МПК состоялось в Улан-Баторе в мае 2019 года.
7-8 июня 2018 года в Улан-Баторе прошли масштабные деловые, ярмарочно-выставочные и культурные мероприятия в рамках "Российско-Монгольской инициативы-2018" (российскую делегацию возглавил министр промышленности и торговли Денис Мантуров). Участниками деловой программы стали свыше 50 российских компаний, заинтересованных в сотрудничестве с монгольскими партнерами.
Особое значение приобретает сотрудничество в формате Монголия – ЕАЭС. Стороны поддерживают усилия двусторонней Рабочей группы по контактам между ЕЭК и правительством Монголии, направленные на создание условий для облегчения взаимного доступа товаров на рынки Монголии и ЕАЭС, а также возможного заключения соглашения о свободной торговле.
Важную роль играет механизм трехстороннего взаимодействия Россия-Монголия-Китай, запущенный в ходе первого саммита лидеров трех государств 11 сентября 2014 года в Душанбе.
Реализация "Дорожной карты" развития сотрудничества между тремя странами и других совместных документов, принятых "на полях" саммита ШОС 9 июля 2015 года в Уфе, а также подписанной в Ташкенте в июне 2016 года Программы создания экономического коридора Россия-Монголия-Китай призвана обеспечить условия для дальнейшего углубления взаимовыгодных связей в трехстороннем формате.
Традиционный характер носит российско-монгольское сотрудничество в военной сфере.
18 октября 2018 года министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил с официальным визитом Монголию. В Улан-Баторе состоялись переговоры с министром обороны Монголии Нямагийном Энхболдом. Сергей Шойгу был также принят премьер-министром страны Ухнаагийном Хурэлсухом.
В ходе визита министр обороны России был удостоен высокой государственной награды Монголии – ордена Боевого Красного Знамени, который был вручен председателем Великого государственного хурала (парламента) Миеэгомбыном Энхболдом.
В рамках визита состоялась передача от Минобороны России монгольской стороне продукции военного назначения общей стоимостью более 13 миллионов долларов.
В апреле 2019 года делегация министерства обороны Монголии приняла участие в Московской конференции по безопасности. "На полях" мероприятия состоялась встреча глав оборонных ведомств двух стран Сергея Шойгу и Нямагийна Энхболда.
Расширяются обмены в области науки и техники, культуры, образования, спорта. В различных городах России регулярно проходят традиционные Дни монгольской культуры, в Монголии - Дни российско-монгольской дружбы.
Ежегодно Минобрнауки России выделяет квоты для обучения за счет федерального бюджета в российских вузах монгольских студентов, стажеров, аспирантов и докторантов. Монгольские граждане также получают образование по линии ряда профильных министерств и ведомств Российской Федерации.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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