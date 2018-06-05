"Российско-монгольская инициатива 2018" пройдет в Улан-Баторе в июне

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Свыше 50 российских компаний, заинтересованных в сотрудничестве с монгольскими партнерами, станут участниками деловой программы "Российско-Монгольской инициатива 2018" в Улан-Баторе 7-8 июня 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы АО "Экспоцентр", выступающего оператором мероприятия.

Программа "Российско-Монгольской инициативы 2018" включает выставку, экономический форум, круглые столы, панельные дискуссии и презентации российских компаний в рамках деловой миссии, а также культурные и спортивные выступления.

Российскую сторону представят компании из отраслей, продукция которых наиболее востребована в Монголии: энергетика и электротехника, машиностроение, гражданское авиастроение, транспорт и логистика, производство стройматериалов, телекоммуникации и ИТ-сфера, продукты питания, одежда и обувь, сельскохозяйственная техника, оборудование для пищевой промышленности, промышленная химия и др.

В рамках деловой программы, организованной для участников бизнес-миссии Российским экспортным центром, пройдет ряд панельных дискуссий, посвященных наиболее актуальным вопросам сотрудничества России и Монголии, в том числе: реализация совместных инфраструктурных проектов в промышленности, транспорте и строительстве, сотрудничество в энергетической сфере, АПК и легкой промышленности, взаимодействие приграничных аймаков Монголии и субъектов Российской Федерации.

Кроме того, участников деловой миссии ждет сессия b2b-встреч, в которой планируют принять участие около 100 представителей монгольских компаний и предприятий, сообщил "Экспоцентр".