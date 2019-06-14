Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-14T02:09Z
https://ria.ru/20190614/1555535205.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/136202/87/1362028755_0:0:2662:1497_1036x0_80_0_0_7542308177ad0f914add17bca87293f7.jpg
РИА Новости

Межгосударственные отношения России и Ирана

02:09
34
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани
Президент России Владимир Путин и президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Дипломатические контакты России с Персией берут начало в XVI веке.
20 мая 1920 года правительства РСФСР и Персии обменялись нотами о взаимном признании. 25 декабря 1991 года Иран выразил готовность продолжать отношения с Россией как государством - преемником СССР.
Важным вкладом в укрепление договорно-правовой базы российско-иранских отношений стало подписание 12 марта 2001 года в Москве президентами двух стран Договора об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран (вступил в силу 5 апреля 2002 года).
Российско-иранский политический диалог основывается на совпадении или близости позиций двух стран по большинству вопросов мировой и региональной повестки дня, в частности, построению многополярного миропорядка, укреплению роли ООН в международных делах, противодействию новым вызовам и угрозам, сирийскому и иракскому урегулированию, ситуации в Афганистане.
Россия исходит из того, что взаимодействие с Ираном является важным условием обеспечения национальных интересов нашей страны, укрепления стабильности в Закавказье и Центральной Азии, на Ближнем и Среднем Востоке.
Между Россией и Ираном поддерживаются постоянные контакты на высшем и высоком уровнях.
27-28 марта 2017 года президент Ирана Хасан Роухани посетил Россию с официальным визитом. По итогам переговоров был подписан ряд двусторонних документов. Состоялась отдельная встреча Хасана Роухани с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.
1 ноября 2017 года президент РФ Владимир Путин посетил Тегеран с рабочим визитом для участия в трехсторонней встрече глав России, Ирана и Азербайджана. В ходе визита он встретился с Верховным руководителем Ирана Али Хаменеи и президентом Ирана Хасаном Роухани.
22 ноября 2017 года в Сочи состоялась встреча Владимира Путина с президентом Ирана Хасаном Роухани и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры были посвящены проблематике сирийского урегулирования с учетом совместной работы в астанинском формате.
По окончании встречи Владимир Путин провел отдельную двустороннюю встречу с президентом Ирана Хасаном Роухани.
3-4 апреля 2018 года президент России Владимир Путин посетил Турцию с рабочим визитом.
4 апреля в Анкаре прошла встреча Владимира Путина и Хасана Роухани. Лидеры обсудили актуальные вопросы отношений двух стран, международной и региональной повестки дня. Также состоялась трехсторонняя встреча глав России, Ирана и Турции.
9 июня состоялась очередная встреча Владимира Путина и Хасана Роухани "на полях" саммита ШОС в Циндао (Китай).
12 июля Владимир Путин принял старшего советника Верховного руководителя Ирана по международным вопросам Али Акбара Велаяти. Он передал главе российского государства послания от верховного руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи и президента Ирана Хасана Роухани.
12 августа президент России Владимир Путин и президент Ирана Хасан Роухани провели встречу "на полях" Каспийского саммита в Актау (Казахстан).
7 сентября президент России Владимир Путин посетил Тегеран, где принял участие в третьей трехсторонней встрече глав государств – гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию. Состоялись также отдельные двусторонние встречи с президентом Ирана Хасаном Роухани и с Верховным руководителем Ирана Али Хаменеи.
14 февраля 2019 года президент Ирана Хасан Роухани прибыл в Сочи для участия в трехстороннем саммите Россия – Турция – Иран по сирийскому урегулированию. "На полях" саммита состоялась двусторонняя встреча Владимира Путина с Хасаном Роухани.
Поддерживаются контакты по линии министерств иностранных дел.
8 мая 2019 года Москву с рабочим визитом посетил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Зариф.
Главы внешнеполитических ведомств двух стран также регулярно встречаются в рамках сессий ГА ООН, "на полях" других международных мероприятий, общаются по телефону.
На постоянной основе проводятся российско-иранские межмидовские консультации на уровне заместителей министров, в том числе по вопросам двусторонней повестки дня, актуальным проблемам Ближнего Востока и Северной Африки.
Поддерживаются межпарламентские связи, налажен контакт на уровне министерств и ведомств двух стран.
Россия и Иран ведут совместную работу по поиску эффективных ответов на актуальные вызовы и угрозы современности, включая борьбу с международным терроризмом, политико-дипломатическое урегулирование ситуации в Сирии.
Россия внесла весомый вклад в урегулирование ситуации вокруг иранской ядерной программы (ИЯП).
Россия поддерживает взвешенную линию Тегерана, который остается ответственным участником СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по ИЯП), и не признает незаконные санкции, вводимые США в одностороннем порядке против Ирана и тех, кто с ним ведет дела.
Стабильно осуществляется торгово-экономическое сотрудничество. По итогам 2018 года объем внешней торговли России и Ирана составил 1,7 миллиарда долларов, в том числе российского экспорта – 1,2 миллиарда долларов и импорта – 533,1 миллиона долларов.
За январь-март 2019 года оборот внешней торговли России и Ирана составил 542,9 миллиона долларов, в том числе российский экспорт – 393,7 миллиона долларов и импорт – 149,2 миллиона долларов.
В структуре экспорта России в Иран основная доля поставок приходится на продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье; древесину и целлюлозно-бумажные изделия; машины, оборудование и транспортные средства и др.
Основу российского импорта составляют продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье; металлы и изделия из них; продукция химической промышленности и др.
Действует постоянная российско-иранская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству (МПК). 14-е заседание российско-иранской межправкомисссии состоялось 6 марта 2018 года в Москве. Очередное 15-е заседание запланировано на 16-18 июня в Иране.
Флагман двустороннего партнерства в энергетике – проект сооружения первой в Иране атомной электростанции "Бушер". В ноябре 2014 года РФ и Иран подписали контракт на строительство второго и третьего энергоблоков АЭС "Бушер" (проект "Бушер-2") на условиях "под ключ". Церемония начала проекта "Бушер-2" состоялась 10 сентября 2016 года. Суммарная мощность двух новых блоков - 2,1 тысячи МВт. Строительство второго блока планируется завершить в 2024 году, третьего блока - в 2026 году.
Осуществляется взаимодействие в нефтяной сфере. В ноябре 2017 года Россия начала закупки у Ирана по программе "нефть в обмен на товары".
Россия и Иран начали обсуждать эту программу несколько лет назад, в августе 2014 года был подписан соответствующий меморандум. Однако старт совместной программы неоднократно переносился, во многом из-за сложностей с денежными расчетами. По условиям программы, Тегеран должен направлять половину получаемых средств на закупки российских товаров и услуг.
Целый ряд российских компаний – "Газпром", "Роснефть, "Газпром нефть", "Зарубежнефть", "Татнефть", "Лукойл" – ведут переговоры с Тегераном по разработке трех месторождений в Иране.
В рамках предоставленных Россией госкредитов компания ООО "ИК "Технопромэкспорт" реализует контракт с иранской стороной на строительство ТЭС "Сирик" на юге Ирана, ООО "РЖД Интернешнл" выполняет проект электрификации железнодорожной линии Гармсар – Инче Бурун.
Важную роль в развитии двустороннего сотрудничества играет сельское хозяйство.
Иранский рынок является ключевым в регионе Ближнего Востока и Персидского залива для российских экспортеров продукции АПК. Основными товарными позициями в структуре экспорта из России на территорию Ирана в 2018 году в стоимостном выражении являлись зерновые культуры, подсолнечное масло и баранина.
12 февраля 2019 года был подписан Меморандум о взаимопонимании между министерством сельского хозяйства РФ, министерством сельского хозяйства Казахстана и министерством сельскохозяйственного джихада Ирана по вопросу сотрудничества в торговле пшеницей.
Российско-иранское военно-техническое сотрудничество развивается в строгом соответствии с действующими международно-правовыми нормами. В 2007 году был заключен контракт на поставку Ирану зенитно-ракетных комплексов С-300. Однако его выполнение было приостановлено с принятием 9 июня 2010 года Советом Безопасности ООН резолюции 1929, которая наложила запрет на передачу Ирану современных вооружений, в том числе ракет и ракетных систем. В апреле 2015 года президент России Владимир Путин снял запрет на поставку С-300 в Иран. В июне стало известно, что Москва и Тегеран вновь готовят контракт. В ноябре 2015 года контракт на поставку С-300 в Иран вступил в силу. В октябре 2016 года стало известно, что Россия завершила исполнение контракта на поставку зенитных ракетных систем С-300 в Иран.
В марте 2018 года стало известно, что Россия создаст в Иране специальный сервисный центр по послепродажному обслуживанию техники противовоздушной обороны (ПВО).
Развивается российско-иранское сотрудничество в культурной, гуманитарной и научно-образовательной сферах. С 1998 года работает Культурное представительство при посольстве Исламской Республики Иран в Москве. В сотрудничестве с российскими университетами представительство проводит ежегодную Всероссийскую олимпиаду по персидскому языку и литературе, организует практику российских студентов и преподавателей в иранских вузах и на курсах повышения квалификации по персидскому языку в ИРИ.
Для оказания Ирану помощи в подготовке национальных кадров министерство образования и науки РФ выделяет государственные стипендии для приема на обучение иранских граждан в российских вузах.
Работает Совместная российско-иранская комиссия по диалогу "Православие – Ислам".
3-8 сентября 2018 года в Москве и Уфе прошли Дни культуры Ирана в России.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
100000
Обсудить 0
Справки
Рекомендуем
Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Межгосударственные отношения России и Китая
РИА
Новости
Флаги Киргизской Республики и Российской Федерации
Межгосударственные отношения России и Киргизии
Президент России Владимир Путин и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга. Архивное фото
Межгосударственные отношения России и Монголии
Президент Израиля Реувен Ривлин
Президент Израиля выступил с поздравлениями на приеме в честь Дня России
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав государств – членов ШОС в государственной резиденции Ала-Арча в Бишкеке. 14 июня 2019
Путин прибыл на заседание совета глав государств ШОС в Бишкеке
Власти Мексики официально отменили конкурс по поиску партнеров для Pemex
В Иране опровергли присутствие военных советников в Йемене
Автомобили на одной из улиц в Алеппо
Боевики обстреляли Алеппо и населенные пункты в двух сирийских провинциях
Здание министерства иностранных дел РФ
В МИД России прокомментировали инцидент с танкерами в Оманском заливе
Пакистан надеется улучшить отношения с Индией во время нового срока Моди
Социальная сеть Twitter
Twitter удалил 4,8 тысячи аккаунтов из Ирана
LIVE: Путин на концерте в честь саммита ШОС в Бишкеке
Владимир Путин на концерте по случаю саммита ШОС
Казань
В Казани открылось генеральное консульство Узбекистана
Купюры американских долларов и монета с гербом Российской Федерации
Что будет с рублем после заседания ОПЕК+
Представители Минобороны стран СНГ обсудили военное сотрудничество
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:57Регионы со слабой экономикой получили кураторов в правительстве
11:56В Ростовской области началась выдача российских паспортов жителям Донбасса
11:55Минкульт Украины исключил актера Добронравова из "черного списка"
11:55Путин кратко пообщался с премьером Пакистана на полях саммита ШОС
11:55Путин и Лукашенко пообщались на полях саммита ШОС
11:54В Минфине пока не видели предложений Чубайса о введении нового налога
11:52Москалькова заявила о новых вопросах в пенсионной сфере
11:52Болгарский посол призвал развивать связи с Россией несмотря на санкции
11:50Участники саммита ШОС подписали 22 совместных документа
11:48Почти 60% украинцев считают указ о роспуске Рады законным, показал опрос
11:47Евросоюз заявил об успешном "сдерживании" России
11:43В Госдуме осудили слова Малышевой о детях-кретинах
11:42В Хабаровском крае пятилетний ребенок утонул в котловане с водой
11:41Страны ЕС не будут обсуждать новые санкции против России, сообщил источник
11:39В Госдуме прокомментировали отправку американского эсминца в Оманский залив
11:38Солнечная активность не помешает полетам на Луну и Марс, заявили в НАСА
11:35В Москве перекрыли часть Пречистенки из-за пожара
11:33В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев
11:30Начальник главка МЧС руководит тушением пожара в центре Москвы
11:30Эксперты поддержали идею повысить скоростной лимит на дорогах до 130 км/ч
Лента новостейМолния