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РИА Новости

На Зеленского подали в суд из-за отмены указов Порошенко

Вчера, 17:55
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на заседании Конституционного суда в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Конституционного суда в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. На президента Украины Владимира Зеленского подали в суд из-за отмены указов Петра Порошенко, сообщает "Обозреватель".
Заявителем стал Андрей Василенко, который подал иск в Кассационный административный суд.
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Конституционного суда в Киеве
11 июня, 18:27
"Президента ‒ на крючок". Битва Рады и Зеленского в Конституционном судеКонституционный суд Украины начал рассматривать обращение Рады с просьбой проверить законность указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента. Политик Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik предположил, какие есть варианты развития ситуации.
Он требует признать противоправным указ Зеленского от 10 июня, который отменил его назначение в Верховный совет правосудия по квоте предыдущего главы государства. Указ Зеленского также отменял назначение в ВСП Михаила Исакова.
Издание отмечает, что 12 июня Высший совет правосудия опубликовал сообщение, в котором отмечалось, что Исаков и Василенко написали заявление об отпуске без сохранения зарплаты.
Порошенко назначил Василенко и Исакова членами ВСП 13 мая, когда уже были объявлены результаты выборов президента Украины, победу на которых одержал Зеленский.
Петр Порошенко
7 июня, 17:11
Суд постановил завести уголовные дела на Порошенко и Гройсмана
Высший совет правосудия учредили в 2016 году в рамках судебной реформы для обеспечения независимости этой ветви власти. В его состав входит 21 человек, срок полномочий составляет четыре года. Совет наделен полномочиями по избранию, увольнению и переводу судей.
Ранее в отношении Порошенко было возбуждено уголовное дело о захвате власти. Иск против него подал замглавы администрации экс-президента Виктора Януковича, который обвинил Порошенко в "неправомерном влиянии на проведение конкурса по подбору кандидатов на назначение членов Высшего совета правосудия в период март — май 2019 года".
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Конституционного суда в Киеве
11 июня, 20:49
Полетели головы: Зеленский устроил массовый "губернаторопад"Менять власть целиком не получается – полномочий нет. Значит, надо сосредоточиться на реальных возможностях. Господин Зеленский решил перетрясти губернаторский корпус.
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