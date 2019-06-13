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РИА Новости

Косачев предположил реакцию США на инцидент в Оманском заливе

Вчера, 16:40
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Нина Зотина
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Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. После инцидента с танкерами в Оманском заливе у всех возникает вопрос, какой будет реакция США и какие будут международные последствия, заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.
По словам парламентария, обвинения в адрес Тегерана могут последовать очень скоро.
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"В связи с весьма опасным инцидентом в Оманском заливе – атаками на два танкера – у всех, конечно же, возникает вопрос, какие международные последствия может вызвать этот эпизод? И, не в последнюю очередь, - какой будет реакция США ... Можно ожидать, что и в этот раз обвинения в адрес Тегерана могут последовать очень скоро", - написал Косачев на своей странице в Facebook.
Он заметил, что глава МИД Ирана заявил о "поразительном совпадении" инцидента в заливе с визитом в Иран премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Потому тревогу вызывают не только события, но и действия, которые совершаются по их следам, сказал парламентарий.
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"Если получится избежать эскалации напряженности в регионе, то можно будет говорить о том, что провокации не достигли своей цели, а потому и меньше вероятность их повтора. А вот если последуют очередные угрозы США в адрес Ирана и "оргвыводы" (санкции, усиление военного присутствия и т.п.), то, хотел бы ошибиться, но скорее всего это были не последние анонимно атакованные объекты в регионе", - заключил Косачев.
Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения о том, что причиной инцидентов стало именно это, нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.
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Инцидент с танкерами в Оманском заливеСиндзо АбэСовет Федерации РФКонстантин КосачевИранСШАВ мире
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