Косачев предположил реакцию США на инцидент в Оманском заливе

Он заметил, что глава МИД Ирана заявил о "поразительном совпадении" инцидента в заливе с визитом в Иран премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Потому тревогу вызывают не только события, но и действия, которые совершаются по их следам, сказал парламентарий.

"Если получится избежать эскалации напряженности в регионе, то можно будет говорить о том, что провокации не достигли своей цели, а потому и меньше вероятность их повтора. А вот если последуют очередные угрозы США в адрес Ирана и "оргвыводы" (санкции, усиление военного присутствия и т.п.), то, хотел бы ошибиться, но скорее всего это были не последние анонимно атакованные объекты в регионе", - заключил Косачев.

Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения о том, что причиной инцидентов стало именно это, нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.