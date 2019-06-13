Названа предварительная причина ДТП с автобусом в новой Москве

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. ДТП с автобусом в Москве, предварительно, произошло из-за опасного маневра водителя легковушки, сообщает пресс-служба Мосгортранса в Twitter.
Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что в поселке Мосрентген на улице Адмирала Корнилова напротив торгового центра "Фуд Сити" столкнулись автобус "Мосгортранса" и легковушка. По его словам, в результате ДТП пострадали пять человек. Обстоятельства происшествия выясняются. Одну из пострадавших эвакуировали на вертолете.
ДТП: адмирала Корнилова (предварительно, опасный маневр водителя легкового автомобиля). Всем пострадавшим оказывается помощь. pic.twitter.com/XKGPNiM4eH— Московский транспорт (@DtRoad) 13 июня 2019 г.