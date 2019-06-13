Санитарный вертолет эвакуировал пострадавшую в ДТП в новой Москве

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Женщину, пострадавшую в ДТП в новой Москве, эвакуировал в больницу санитарный вертолет Московского авиационного центра, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ столицы.
Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что в поселке Мосрентген на улице Адмирала Корнилова напротив торгового центра "Фуд Сити" столкнулись автобус "Мосгортранса" и легковушка. По его словам, в результате ДТП пострадали пять человек.
"Экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел на улицу Адмирала Корнилова поселения Мосрентген, где произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, с места происшествия пострадавшую женщину эвакуируют в больницу Москвы, на борту вертолета ее сопровождает авиамедицинская бригада.