Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-13T14:30Z
https://ria.ru/20190613/1555537106.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Санитарный вертолет эвакуировал пострадавшую в ДТП в новой Москве

Вчера, 14:30
601
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Женщину, пострадавшую в ДТП в новой Москве, эвакуировал в больницу санитарный вертолет Московского авиационного центра, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ столицы.
Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что в поселке Мосрентген на улице Адмирала Корнилова напротив торгового центра "Фуд Сити" столкнулись автобус "Мосгортранса" и легковушка. По его словам, в результате ДТП пострадали пять человек.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
"Экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел на улицу Адмирала Корнилова поселения Мосрентген, где произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, с места происшествия пострадавшую женщину эвакуируют в больницу Москвы, на борту вертолета ее сопровождает авиамедицинская бригада.
200002
Обсудить 0
Новая МоскваПроисшествия
Рекомендуем
Кадр из мини-сериала Чернобыль
После сериала "Чернобыль" обнаружен новый вид беспощадных мутантов
РИА
Новости
Человек, сфотографированный в Сочи после ДТП и похожий на главу кущевской банды Сергея Цапка
Кубанская прокуратура установила личность "воскресшего" Цапка
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Путин прокомментировал ситуацию в Молдавии
Бари Алибасов
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота
Лента
новостей
Менеджеры дополнительного офиса по обслуживанию физических лиц ПАО Сбербанк во время работы с клиентами
Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян, пишут СМИ
Девушки на пляже
Как найти самые дешевые курортные поселки в Крыму и Краснодарском крае
Бари Алибасов
Врачи оценили состояние Алибасова
Продюсер группы На-На Бари Алибасов
Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова
Водитель автомобиля Яндекс.Такси в Москве
Такси может стать роскошью из-за нового закона Госдумы
Сотрудница дополнительного офиса Сбербанка в зале обслуживания физических и юридических лиц
В Сбербанке объяснили требование о пояснении источника дохода клиентов
и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
В Сети высмеяли отказ Украины послать корабли в Керченский пролив
ВКС России в Сирии
Самолеты ВКС нанесли удары по позициям террористов в Идлибе
Кадр из мини-сериала Чернобыль
Прототип героя "Чернобыля" рассказал, как лишился денег на операцию
Бари Алибасов в своей квартире
Врачи рассказали о состоянии здоровья Бари Алибасова
Структура Земли
Загадка земного ядра: откуда у нашей планеты магнитное поле
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:45В ГИБДД объяснили, почему опасно оставлять ребенка в машине
03:41В США не намерены переименовывать городок, названный в честь Киева
03:35В Чили произошло землетрясение магнитудой 6
03:35В Сбербанке рассказали о планах отказаться от традиционных банкоматов
03:34Ветеран Второй мировой войны встретился с возлюбленной через 75 лет разлуки
03:34Суд в США огласит приговор россиянину Тищенко 19 июня
03:30Исследование выявило рекордное число заявок на займы в МФО
03:27Названа средняя цена выпускных платьев в Москве
03:22Бывший астронавт НАСА рассказал о требованиях к участникам миссий на Марс
03:11Россиянам могут запретить держать дома крокодилов, антилоп и акул
03:02Московских студентов выгнали из общежития за рождение ребенка
03:01В Нью-Йорке отменили освобождение от прививок из-за религиозных взглядов
02:43Сингапур и Британия намерены усилить борьбу с финансовой киберпреступностью
02:40В МИД сообщили об увеличении поставок грузинских товаров в Россию
02:38Иран отверг "необоснованные" обвинения США по инциденту в Оманском заливе
02:32Минобороны провело диктант к 75-летию снятия блокады Ленинграда
02:25Экс-депутат Рады показал, чем обернулась блокада Крыма для украинцев
02:19На "Кинотавре" представили фильм Нигины Сайфуллаевой "Верность"
02:15Британским компаниям посоветовали осторожно использовать технику Huawei
02:12В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
Лента новостейМолния