В новой Москве столкнулись автобус и легковушка

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Автобус и легковая автомашина столкнулись возле торгового центра в новой Москве, пострадали пять человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"В поселке Мосрентген на улице Адмирала Корнилова напротив торгового центра "Фуд Сити" столкнулись автобус "Мосгортранса" и легковушка", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате ДТП пострадали пять человек. Обстоятельства происшествия выясняются.