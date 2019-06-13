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РИА Новости

В новой Москве столкнулись автобус и легковушка

Вчера, 14:12
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Автобус и легковая автомашина столкнулись возле торгового центра в новой Москве, пострадали пять человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В поселке Мосрентген на улице Адмирала Корнилова напротив торгового центра "Фуд Сити" столкнулись автобус "Мосгортранса" и легковушка", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате ДТП пострадали пять человек. Обстоятельства происшествия выясняются.
В пресс-службе столичной госавтоинспекции подтвердили РИА Новости факт аварии и уточнили, что, по предварительной информации, пострадало четверо человек.
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