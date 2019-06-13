В Рособрнадзоре объяснили число 100-балльников по математике в Петербурге

"В целом у нас число высокобалльников в Санкт-Петербурге увеличилось, это связано с реально работающей концепцией математического образования, которая два-три года назад была утверждена. Плюс выпускники здесь целенаправленно выбрали профильный уровень, поэтому они были дополнительно мотивированы, отсюда такие результаты", - сказал Кравцов журналистам.