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РИА Новости

В Рособрнадзоре объяснили число 100-балльников по математике в Петербурге

Вчера, 15:14
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. 7 декабря 2018
Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. 7 декабря 2018
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов заявил, что существенное увеличение в Санкт-Петербурге числа выпускников, сдавших ЕГЭ по математике на 100 баллов, связано с успешной реализацией концепции математического образования.
Ранее комитет по образованию Санкт-Петербурга сообщил в своем Telegram-канале, что в этом году за ЕГЭ по профильной математике 100 баллов получили 82 выпускника, в прошлом году их было 20.
"В целом у нас число высокобалльников в Санкт-Петербурге увеличилось, это связано с реально работающей концепцией математического образования, которая два-три года назад была утверждена. Плюс выпускники здесь целенаправленно выбрали профильный уровень, поэтому они были дополнительно мотивированы, отсюда такие результаты", - сказал Кравцов журналистам.
Ранее в ведомстве сообщили, что в целом по стране средний тестовый балл ЕГЭ по профильной математике вырос на шесть баллов, также увеличилось число выпускников, которые показали высокие результаты.
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