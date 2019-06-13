Совет США по географическим названиям переименовал Киев

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Совет США по географическим названиям изменил официальное написание Киева в международной базе, сообщает пресс-служба посольства Украины в США.
Теперь вместо "Kiev" будет писаться "Kyiv".
Изменения в базу внесут с 17 июня.
Посольство Украины в США отметило, что решение имеет важное значение для изменения написания Киева во всем мире, в том числе на международных рейсах и в иностранных аэропортах.
"Столица мира"
На решение Совета отреагировали и российские политики. Так, член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter поиронизировал над переименованием украинской столицы.
"Отныне в США по просьбе Украины вместо Kiev будут писать Куiv, а на самой Украине вместо Дмитрия Донского появится некто Дмытро Доньский. И сразу дела пойдут лучше, и будет чем выплачивать кредиты МВФ, и хлынут инвестиции на истощенную землю, и станет город Кыив столицей мира", - отметил он.
"Надо заниматься другими вопросами"
Член рабочей группы Совета Федерации по защите государственного суверенитета Ольга Ковитиди в разговоре с RT также оценила решение изменить правило написания названия Киева.
Она отметила, что киевские власти занимаются вопросами, не связанными с повышением уровня жизни граждан страны.
"Вместо того, чтобы заниматься выводом страны из экономического, социального и политического кризиса, украинские власти инициируют вопросы, которые никак не скажутся на улучшении жизни людей", - отметила сенатор.
"Важный сигнал"
Как считает председатель президиума Международного совета организации российских соотечественников Вадим Колесниченко, Украине важно отказаться от советского наследия и продемонстрировать проевропейское прочтение тех или иных названий.
"Когда сегодня Вашингтон, в лице географического сообщества, подыграл украинцам в этой части, он дал им очень важный сигнал, что он их поддерживает и что они на одной волне", – заявил он в эфире радио Sputnik.
Изменения коснулись и русских фамилий
В конце мая Правительство Украины внесли изменения в правила написания некоторых российских фамилий.
Так, теперь все русские антропонимы с окончанием -ой необходимо будет писать через -ий, а в тех, что заканчиваются на -ск(ий), -цк(ий), появится мягкий знак. Это означает, что в украинском варианте фамилии "Донской" и "Трубецкой" будут писаться как "Донський" и "Трубецький". В редакции приводятся и другие примеры: Крутий, Луговський, Полевий, Соловйов-Сєдий, Босий.
Исключение составила лишь фамилия "Толстой".
При этом во время общественного обсуждения новых правил предлагались поправки, в которых изменение правописания русских фамилий было названо "ничем не оправданным".
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Кроме того, общественники настаивали на том, чтобы не передавать эти антропонимы украинскими соответствиями и "сохранить национальную идентичность их носителей". Однако эти инициативы были отклонены.
В Госдуме назвали этот шаг продолжением антироссийской кампании.
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Документ предусматривает его употребление практически во всех сферах жизни: в органах государственной власти, школах, вузах и больницах, в магазинах и кафе, в судах, армии, полиции, во время предвыборной кампании и референдумов. При этом в законе делается исключение для английского и других языков стран Европейского союза.
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