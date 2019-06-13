Совет США по географическим названиям переименовал Киев

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Совет США по географическим названиям изменил официальное написание Киева в международной базе, Совет США по географическим названиям изменил официальное написание Киева в международной базе, сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

Теперь вместо "Kiev" будет писаться "Kyiv".

Изменения в базу внесут с 17 июня.

Посольство Украины в США отметило, что решение имеет важное значение для изменения написания Киева во всем мире, в том числе на международных рейсах и в иностранных аэропортах.

"Столица мира"

На решение Совета отреагировали и российские политики. Так, член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter поиронизировал над переименованием украинской столицы.

"Отныне в США по просьбе Украины вместо Kiev будут писать Куiv, а на самой Украине вместо Дмитрия Донского появится некто Дмытро Доньский. И сразу дела пойдут лучше, и будет чем выплачивать кредиты МВФ, и хлынут инвестиции на истощенную землю, и станет город Кыив столицей мира", - отметил он.

"Надо заниматься другими вопросами"

Член рабочей группы Совета Федерации по защите государственного суверенитета Ольга Ковитиди в разговоре с RT также оценила решение изменить правило написания названия Киева.

Она отметила, что киевские власти занимаются вопросами, не связанными с повышением уровня жизни граждан страны.

"Вместо того, чтобы заниматься выводом страны из экономического, социального и политического кризиса, украинские власти инициируют вопросы, которые никак не скажутся на улучшении жизни людей", - отметила сенатор.

"Важный сигнал"

Как считает председатель президиума Международного совета организации российских соотечественников Вадим Колесниченко, Украине важно отказаться от советского наследия и продемонстрировать проевропейское прочтение тех или иных названий.

"Когда сегодня Вашингтон, в лице географического сообщества, подыграл украинцам в этой части, он дал им очень важный сигнал, что он их поддерживает и что они на одной волне", – заявил он в эфире радио Sputnik

Изменения коснулись и русских фамилий

В конце мая Правительство Украины внесли изменения в правила написания некоторых российских фамилий.

Так, теперь все русские антропонимы с окончанием -ой необходимо будет писать через -ий, а в тех, что заканчиваются на -ск(ий), -цк(ий), появится мягкий знак. Это означает, что в украинском варианте фамилии "Донской" и "Трубецкой" будут писаться как "Донський" и "Трубецький". В редакции приводятся и другие примеры: Крутий, Луговський, Полевий, Соловйов-Сєдий, Босий.

Исключение составила лишь фамилия "Толстой".

При этом во время общественного обсуждения новых правил предлагались поправки, в которых изменение правописания русских фамилий было названо "ничем не оправданным".

Кроме того, общественники настаивали на том, чтобы не передавать эти антропонимы украинскими соответствиями и "сохранить национальную идентичность их носителей". Однако эти инициативы были отклонены.

В Госдуме назвали этот шаг продолжением антироссийской кампании.

Кроме того, в мае был подписан закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".