Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-13T12:51Z
https://ria.ru/20190613/1555531016.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Совет США по географическим названиям переименовал Киев

Вчера, 12:51
14910
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Совет США по географическим названиям изменил официальное написание Киева в международной базе, сообщает пресс-служба посольства Украины в США.
Теперь вместо "Kiev" будет писаться "Kyiv".
Изменения в базу внесут с 17 июня.
Посольство Украины в США отметило, что решение имеет важное значение для изменения написания Киева во всем мире, в том числе на международных рейсах и в иностранных аэропортах.
Вид на площадь Независимости в Киеве
19 мая, 12:14
Порошенко заявил, что процесс декоммунизации фактически завершен

"Столица мира"

На решение Совета отреагировали и российские политики. Так, член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter поиронизировал над переименованием украинской столицы.
"Отныне в США по просьбе Украины вместо Kiev будут писать Куiv, а на самой Украине вместо Дмитрия Донского появится некто Дмытро Доньский. И сразу дела пойдут лучше, и будет чем выплачивать кредиты МВФ, и хлынут инвестиции на истощенную землю, и станет город Кыив столицей мира", - отметил он.
3 апреля, 19:12
На Украине завод изменил название хлеба в рамках декоммунизации

"Надо заниматься другими вопросами"

Член рабочей группы Совета Федерации по защите государственного суверенитета Ольга Ковитиди в разговоре с RT также оценила решение изменить правило написания названия Киева.
Она отметила, что киевские власти занимаются вопросами, не связанными с повышением уровня жизни граждан страны.
"Вместо того, чтобы заниматься выводом страны из экономического, социального и политического кризиса, украинские власти инициируют вопросы, которые никак не скажутся на улучшении жизни людей", - отметила сенатор.
Лидер движения Украинский выбор Виктор Медведчук
5 мая, 14:27
Медведчук прокомментировал закон о декоммунизации на Украине

"Важный сигнал"

Как считает председатель президиума Международного совета организации российских соотечественников Вадим Колесниченко, Украине важно отказаться от советского наследия и продемонстрировать проевропейское прочтение тех или иных названий.
"Когда сегодня Вашингтон, в лице географического сообщества, подыграл украинцам в этой части, он дал им очень важный сигнал, что он их поддерживает и что они на одной волне", – заявил он в эфире радио Sputnik.
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий на заседании Верховной рады Украины, посвященном рассмотрению государственного бюджета Украины на 2019 год
11 марта, 16:35
Парубий: через 20 лет украинцы вспомнят не тарифы ЖКХ, а декоммунизацию

Изменения коснулись и русских фамилий

В конце мая Правительство Украины внесли изменения в правила написания некоторых российских фамилий.
Так, теперь все русские антропонимы с окончанием -ой необходимо будет писать через -ий, а в тех, что заканчиваются на -ск(ий), -цк(ий), появится мягкий знак. Это означает, что в украинском варианте фамилии "Донской" и "Трубецкой" будут писаться как "Донський" и "Трубецький". В редакции приводятся и другие примеры: Крутий, Луговський, Полевий, Соловйов-Сєдий, Босий.
Исключение составила лишь фамилия "Толстой".
При этом во время общественного обсуждения новых правил предлагались поправки, в которых изменение правописания русских фамилий было названо "ничем не оправданным".
Английский язык до Киева не доведет
Вчера, 16:20
Английский язык до Киева не доведет
Кроме того, общественники настаивали на том, чтобы не передавать эти антропонимы украинскими соответствиями и "сохранить национальную идентичность их носителей". Однако эти инициативы были отклонены.
В Госдуме назвали этот шаг продолжением антироссийской кампании.
Украинские десантники
3 июля 2018, 11:23
Мнение: декоммунизация на Украине носит откровенно шизофренический характерНачальник Генштаба ВСУ подписал приказ о декоммунизации в украинской армии. О том, как на это могут отреагировать военные и к чему это может привести, в эфире радио Sputnik рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько.
Кроме того, в мае был подписан закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Документ предусматривает его употребление практически во всех сферах жизни: в органах государственной власти, школах, вузах и больницах, в магазинах и кафе, в судах, армии, полиции, во время предвыборной кампании и референдумов. При этом в законе делается исключение для английского и других языков стран Европейского союза.
Националист сбивает облицовку на Монументе Славы во Львове
7 июля 2018, 14:00
Еще не все дорешено. На Украине осталось, что декоммунизироватьКиев продолжает избавляться от напоминаний о советском прошлом. Уже и названия почти везде поменяли, и памятники снесли, а все равно что-то не то. Учитывая, что без коммунистов не было бы и нынешней Украины, декоммунизировать нужно еще многое.
137911218
Обсудить 25
КиевУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Умникам с совета федерации и госдумы хочу напомнить как они взахлёб переименовывали милицию в полицию институты в университеты, училища в колледжи а также аэропорты аэропорты. Про вас то же самое могу сказать "Вместо того, чтобы заниматься выводом страны из экономического, социального и политического кризиса, российские власти инициируют вопросы, которые никак не скажутся на улучшении жизни людей" У себя и бревна не видно.
13 июня, 13:27
SSanovich
47401010
Теперь официальное название Киева Куив - Х*ив
13 июня, 13:32
ddenis2015.r
2690002
Рекомендуем
Танкер Front Altair затонул в Оманском заливе, сообщили СМИ
РИА
Новости
Человек, сфотографированный в Сочи после ДТП и похожий на главу кущевской банды Сергея Цапка
Кубанская прокуратура установила личность "воскресшего" Цапка
Президент Польши рассказал, чем поляки лучше русских
Президент РФ Владимир Путин
Путин освободил от должностей двух генералов из-за дела Голунова
Лента
новостей
ВКС России в Сирии
Самолеты ВКС нанесли удары по позициям террористов в Идлибе
Украинские военнослужащие на Яворивском полигоне во Львовской области
Украинские военные вплотную подошли к Донецку
Монумент Независимости Украины на площади Независимости в Киеве
В Совфеде оценили решение США "переименовать" Киев
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Путин прокомментировал ситуацию в Молдавии
Компрессорная установка Креховского месторождения природного газа
В Киеве предложили новый способ закупки российского газа
Председатель правления УК Роснано Анатолий Чубайс. Архивное фото
Чубайс предложил ввести углеродный налог
Менеджеры дополнительного офиса по обслуживанию физических лиц ПАО Сбербанк во время работы с клиентами
Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян, пишут СМИ
Пуск модернизированной противоракеты российской системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. 20 июля 2018
Немецкие СМИ рассказали о российском "оружии конца света"
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими
Президент США Дональд Трамп
Трамп показал журналистам "секретную" бумагу о соглашении с Мексикой
Продюсер группы На-На Бари Алибасов
Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:56Суд в Забайкалье арестовал имущество главы уранодобывающего предприятия
03:52"Ромир": средний чек россиян за поход в магазин в мае снизился на 0,7%
03:45В ГИБДД объяснили, почему опасно оставлять ребенка в машине
03:41В США не намерены переименовывать городок, названный в честь Киева
03:35В Чили произошло землетрясение магнитудой 6
03:35В Сбербанке рассказали о планах отказаться от традиционных банкоматов
03:34Ветеран Второй мировой войны встретился с возлюбленной через 75 лет разлуки
03:34Суд в США огласит приговор россиянину Тищенко 19 июня
03:30Исследование выявило рекордное число заявок на займы в МФО
03:27Названа средняя цена выпускных платьев в Москве
03:22Бывший астронавт НАСА рассказал о требованиях к участникам миссий на Марс
03:11Россиянам могут запретить держать дома крокодилов, антилоп и акул
03:02Московских студентов выгнали из общежития за рождение ребенка
03:01В Нью-Йорке отменили освобождение от прививок из-за религиозных взглядов
02:43Сингапур и Британия намерены усилить борьбу с финансовой киберпреступностью
02:40В МИД сообщили об увеличении поставок грузинских товаров в Россию
02:38Иран отверг "необоснованные" обвинения США по инциденту в Оманском заливе
02:32Минобороны провело диктант к 75-летию снятия блокады Ленинграда
02:25Экс-депутат Рады показал, чем обернулась блокада Крыма для украинцев
02:19На "Кинотавре" представили фильм Нигины Сайфуллаевой "Верность"
Лента новостейМолния