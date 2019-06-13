Арендуемый Россией Байконур не будет переходить на цифровое телевидение

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Город Байконур, арендуемый Россией вместе с одноименным космодромом, не будет переходить от аналогового на цифровое эфирное телевидение, сообщил РИА Новости замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

"На Байконуре нет ни российских вещателей, ни российских операторов, и территория Байконура не является территорией РФ. Поэтому Байконур не входит в программу строительства инфраструктуры цифрового телевидения на территории России", - сказал Волин.

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По официальным данным, опубликованным на сайте городской администрации Байконура, на 1 октября 2018 года в городе проживает 77,208 тысячи человек, из них около 35% - граждане РФ.

Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому эфирному телевещанию. Переход начался 3 декабря прошлого года и происходит поэтапно. Третий этап состоялся 3 июня, когда на цифровое телевещание перешли 36 регионов. На сегодня 110 миллионов россиян уже смотрят федеральные телеканалы только в "цифре". Еще 21 регион перейдет на "цифру" 14 октября.