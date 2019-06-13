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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Чубайс предложил ввести углеродный налог

Вчера, 03:35
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс. Архивное фото
Председатель правления УК Роснано Анатолий Чубайс. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн — РИА Новости. В России нужно ввести углеродный налог, чтобы стимулировать промышленников снижать выбросы, заявил в интервью РИА Новости председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс в кулуарах ПМЭФ.
Он рассказал о том, что, согласно плану действий правительства по подготовке к ратификации Парижского соглашения по климату, России нужна система госучета объемов выбросов.
В Евросоюзе сейчас действует правило, что импортируемые товары, при производстве которых выбросы CO₂ превышали определенные нормы, облагаются дополнительным налогом, напомнил Чубайс.
"И если мы сейчас легко проскочим эту развилку с налогом, считая, что мы всех перехитрили, то через пять-семь-десять лет выяснится, что мы, оказывается, сами себе закрыли экспорт, в том числе экспорт, регулируемый ОПЕК. И это вещь очень болезненная", — добавил он.
Председатель правления УК Роснано Анатолий Чубайс на Х Гайдаровском форуме. 16 января 2019
14 апреля, 16:56
Чубайс объяснил фразу "во всем виноват Чубайс"
Поэтому, по его мнению, сперва надо разобраться с правилами измерения выбросов, а затем обдумать вопрос введения налога.

"Вводить экономические меры, стимулирующие снижение эмиссии углекислого газа, или не вводить? Это будет, пожалуй, самым сложным вопросом во всей системе климатических мер", — считает Чубайс.

Однако на первом этапе ставки этого налога должны быть минимальными, заключил он.
Читайте полный текст интервью Анатолия Чубайса >>
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
3 июня, 12:32
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
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Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019РоснаноАнатолий ЧубайсРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Еще один вводитель налогов. Все "свои налоги" он уже собрал, ограбив страну в 90-е.
13 июня, 05:51
НЛНаталья Лобова
353721310
А я предлагаю ввести налог на чубайса . За каждый прожитый день чубайсом налог . Высказался , по любому вопросу налог в двойном размере . Да за любое телодвижение налог . И вот тут , я думаю , при принятии этого закона не будет возражений , только ЭТОТ закон должны принимать все граждане страны на референдуме .
13 июня, 05:51
Niko75P
217120004
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