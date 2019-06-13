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РИА Новости

Пушков отреагировал на заявление Климкина про Россию и ПАСЕ

00:46
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед началом заседания Совета Федерации РФ. 27 марта 2019
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед началом заседания Совета Федерации РФ. 27 марта 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление главы МИД Украины Павла Климкина в отношении возвращения России в ПАСЕ.
Ранее украинский министр заявил, что в случае получения Москвой "желанной индульгенции" Киев перестанет делать "формальные вежливые жесты" в отношении Ассамблеи.
Пушков же подчеркнул, что Украина не сможет принять никаких ответных мер, поскольку полностью зависит от европейских стран и институтов.
"Никаких "ответных мер" в адрес Совета Европы со стороны Украины, которыми угрожает Климкин, не будет. Это просто сотрясение воздуха. Украина полностью зависит от главных стран Европы и европейских институтов. Единств. ответной мерой будут новые истерики при прежнем заискивании", - написал сенатор.
Ранее комитет ПАСЕ по регламенту принял проект резолюции, в котором предложил предоставить российской делегации полномочия по участию в июньской сессии. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва остается заинтересованной в многопрофильном сотрудничестве в рамках Совета Европы. При этом в Москве многократно отмечали, что Россия готова вернуться и выплатить взнос в бюджет организации только при полном восстановлении прав российской делегации.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время заявления для прессы в Администрации президента Украины в Киеве
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Ситуация на УкраинеПавел КлимкинАлексей ПушковПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
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