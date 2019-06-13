Пушков отреагировал на заявление Климкина про Россию и ПАСЕ

Пушков же подчеркнул, что Украина не сможет принять никаких ответных мер, поскольку полностью зависит от европейских стран и институтов.

"Никаких "ответных мер" в адрес Совета Европы со стороны Украины, которыми угрожает Климкин, не будет. Это просто сотрясение воздуха. Украина полностью зависит от главных стран Европы и европейских институтов. Единств. ответной мерой будут новые истерики при прежнем заискивании", - написал сенатор.

Ранее комитет ПАСЕ по регламенту принял проект резолюции, в котором предложил предоставить российской делегации полномочия по участию в июньской сессии. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва остается заинтересованной в многопрофильном сотрудничестве в рамках Совета Европы. При этом в Москве многократно отмечали, что Россия готова вернуться и выплатить взнос в бюджет организации только при полном восстановлении прав российской делегации.