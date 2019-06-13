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РИА Новости
Туризм

Как найти самые дешевые курортные поселки в Крыму и Краснодарском крае

Вчера, 08:00
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© Depositphotos / Syda_ProductionsДевушки на пляже
Девушки на пляже
© Depositphotos / Syda_Productions
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости, Светлана Баева. Лечебные грязи, чистый горный воздух, широкие пляжи, водопады и даже вулканы — небольшие приморские поселки Крыма и Краснодарского края по комфорту ничем не уступают раскрученным курортам. По ценам они и вовсе вне конкуренции: в три раза дешевле, чем, например, в Сочи. И никаких толп туристов. О малоизвестных местах на побережье, где можно остановиться всего за 1000 рублей в сутки на семью, — в материале РИА Новости.

Осторожно: много нудистов

"Стоимость отдыха в гостиницах на российских курортах этим летом ощутимо выше, чем за рубежом", — пугают эксперты сервисов бронирования.
И приводят в пример "трешки" в Анталье и Алуште: две тысячи рублей за ночь против шести, сравнивают Ялту с Римини. Действительно, в России есть дорогие курорты, но и там можно сократить расходы.
"Дорогими считаются Сочи и Анапа Краснодарского края и, к примеру, Ялта в Крыму, — рассказывает гендиректор крупной компании-туроператора Сергей Ромашкин. — Чем ближе к транспортным узлам — тем дороже. А стоит немного отъехать от Ялты, проживание — на 20-25 процентов дешевле. Но такие курорты мало кому известны. Если я начну продавать Якорную Щель или Лоо, меня никто из туристов не поймет, я скорее назову это Большим Сочи".
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Эксперт добавляет, что сейчас набирает популярность такой лайфхак: путешественники, приезжая в Сочи, живут в Красной Поляне, где летом можно найти шикарные "пятерки" за две — две с половиной тысячи рублей в сутки, купаются в бассейнах и периодически ездят на пляж.
"В поселок Лазаревское (два часа от Сочи в сторону Туапсе) удобно добираться на поезде из Москвы, выходите на одноименной станции, — советует Людмила Соколова из Москвы. — Цены намного ниже, чем в Сочи. Жилье — небольшие пансионы и гостевые дома — близко к морю. Много недорогих точек питания и развлечений. Единственный минус — железная дорога, которая проходит вдоль всего пляжа. Но для некоторых это даже развлечение".
Как альтернативу загруженному популярному Коктебелю в восточном Крыму многие выбирают поселок Курортное. "Можно совершать пешие прогулки вдоль моря к Лисьей бухте и даже до Коктебеля", — говорят местные жители. И предупреждают: только осторожно, там много нудистов.

Почти Греция

"Статистика бронирований жилья с 1 июня по 31 августа 2019 года свидетельствует: среди недорогих вариантов на море в Крыму — села Солнечногорское и Малореченское (городской округ Алушта), поселок городского типа Черноморское на Тарханкутском полуострове, села Межводное, расположенное между живописной Ярылгачской бухтой и лиманными озерами, и Стерегущее, — сообщает Оксана Шустикова, директор по развитию Tvil.ru. — В Краснодарском крае — поселок Лоо Лазаревского района, Новомихайловский и небольшие поселения Агой и Дедеркой под Туапсе".
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По словам Шустиковой, семьи с детьми и люди пожилого возраста чаще бронируют в Агое, Новомихайловском и Черноморском. Последний популярен у любителей отдыхать компаниями. Стерегущее, Малореченское и Солнечногорское предпочитают пары.
Пользуется спросом недорогой поселок Кучугуры на Таманском полуострове. В районе Большого Сочи есть совсем маленькое местечко, напоминающее о Греции и отличающееся одной буквой в названии — Солоники. Там низкие цены и чистейшее море, а вся необходимая инфраструктура — кафе, магазины, развлечения — есть в соседнем Лазаревском.

Все удобства — за 500 рублей в сутки

По данным экспертов, средняя стоимость жилья в небольших поселках не превышает 1500-2000 рублей в сутки (это на семью). Можно найти комнату со всеми удобствами — душем, туалетом, умывальником — и за 500 рублей.

"Дешевле всего — в Дедеркое, дороже — в Лоо. Самый продолжительный отдых — от 12 дней — туристы выбирают в Черноморском и Стерегущем", — отмечает Оксана Шустикова.

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Людмила Соколова вспоминает крымский город Щелкино на Азовском море у мыса Казантип: "В советские времена здесь начали возводить атомную электростанцию, но из-за чернобыльской трагедии строительство заморозили. Пару лет назад, выбирая место отдыха, мы сначала испугались туда ехать, но потом узнали, что реактор никогда не действовал и никакой опасности нет". В итоге всего за десять тысяч рублей в неделю на пятерых прямо у моря удалось снять трехкомнатную квартиру с кондиционером.

"Предлагаем бюджетный отдых на побережье, 350 метров до пляжа, жилье с удобствами — 400 рублей в сутки с человека. С удобствами на несколько номеров — 300 рублей в сутки", — рекламируют гостевые дома в сообществах Дедеркоя в соцсетях.

Правда, выбирать стоит очень внимательно и лучше не вносить предоплату, если речь не идет о брони на проверенных ресурсах. Туристы предупреждают: в Лоо и Лазаревском фраза "море рядом, а гостевой дом (или отель) на небольшом холме", может означать, что жить придется на вершине скалы, а дорога до пляжа или обратно займет более получаса.
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"Мы так в Лоо приехали: встретили нас и завезли на гору. Спустились, нашли жилье и тут же съехали. Деньги нам вернули", — рассказывает Ольга Гурская из Выборга. Но вернуть уже уплаченное получается не всегда.
"Читая отзывы, обязательно обращайте внимание на то, оправдались ли ожидания гостивших ранее туристов о расположении объекта, как прошло общение с хозяевами, соответствовало ли жилье фотографиям, — рекомендует Феликс Шпильман, CEO Ostrovok.ru. — Если возникают сомнения, лучше поискать альтернативные варианты".

Водопады, хаос и вулканы

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкЖенщина с ребенком у водопада Джур-Джур в Крыму
Женщина с ребенком у водопада Джур-Джур в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Женщина с ребенком у водопада Джур-Джур в Крыму
Отпуск в приморском поселке вовсе не означает, что там нечем заняться, кроме как лежать на пляже. Водные развлечения, экскурсии, кафе, рестораны обычно рядом. Тем более что многие едут на юг на личном транспорте. Например, от Солоников легко добраться до магазинов и кафе Лазаревского.
"Лидерами по насыщенной экскурсионной программе можно назвать поселок Лоо, расположенный на территории Кавказского заповедника и Сочинского нацпарка, а также Новомихайловский — как наиболее урбанизированный и благоустроенный для детского отдыха на черноморском побережье", — поясняет Оксана Шустикова.
Черноморское — один из самых крупных курортных поселков в западном Крыму. Здесь живописные окрестности и уникальные памятники архитектуры — усадьба Кипчак, городище Калос Лимен, озера и лиманы Тарханкута.
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкМаяк на мысе Тарханкут в Крыму
Маяк на мысе Тарханкут в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Маяк на мысе Тарханкут в Крыму
В Малореченском и Солнечногорском главные достопримечательности — водопад Джур-Джур в Хапкальском заказнике, храм — маяк Николая Чудотворца и скальный хаос Тузлух.
На южной окраине села Межводное в Крыму — соленый лиман Джарылгач и грязевое озеро.
В Кучугурах (Краснодарский край), в трех километрах от поселка, есть свой лечебный грязевой вулкан.
Вид на закат на пляже в поселке Дедеркой
8 июля 2018, 10:26Туризм
Составлен рейтинг самых недорогих, но малоизвестных курортных поселков
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