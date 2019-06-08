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РИА Новости
Туризм

Эксперты: отели на российских курортах дороже, чем на зарубежных

Вчера, 14:58
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдыхающие в кафе отеля "Релакс Центр "Ирей" в местечке Семидворье в окрестностях Алушты
Отдыхающие в кафе отеля Релакс Центр Ирей в местечке Семидворье в окрестностях Алушты
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 8 июня - РИА Новости. Стоимость отдыха в гостиницах на российских курортах летом 2019 года оказалась значительно выше, чем за рубежом, сообщает Ostrovok.ru.
Аналитики сервиса проанализировали стоимость забронированных пользователями номеров в отелях на период с 1 июня по 31 августа 2019 года.
Оказалось, что в Алуште ночь в гостинице категории "три звезды" обойдется в три раза дороже, чем, например, в турецкой Аланье (шесть тысяч рублей против двух тысяч рублей), а стоимость ночи в трехзвездочном отеле в Ялте на 38% выше, чем в итальянском Римини (6,8 тысячи против 4,9 тысячи рублей).
В городе Льорет-де-Мар на побережье Коста-Бравы в Испании можно забронировать номер в гостинице категории три "звезды" за 4,3 тысячи рублей за ночь, и это на 20% дешевле размещения в аналогичном отеле Анапы.
Около 64% пользователей сервиса этим летом отдают предпочтение отдыху за рубежом, путешествия внутри страны выбрали 36%, отметили эксперты. За год цены на размещение в российских отелях в среднем выросли на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а за рубежом они поднялись лишь на 9%, подсчитали специалисты сервиса.
Рост цен в отелях на отечественных курортах эксперты связывают с увеличением в 2019 году ставки НДС с 18% до 20%. Стоимость проживания в гостиницах за рубежом повысилась для россиян из-за курсовых колебаний, отмечают они.
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