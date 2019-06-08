Эксперты: отели на российских курортах дороже, чем на зарубежных

Отдыхающие в кафе отеля "Релакс Центр "Ирей" в местечке Семидворье в окрестностях Алушты

МОСКВА, 8 июня - РИА Новости. Стоимость отдыха в гостиницах на российских курортах летом 2019 года оказалась значительно выше, чем за рубежом, сообщает Ostrovok.ru.

Аналитики сервиса проанализировали стоимость забронированных пользователями номеров в отелях на период с 1 июня по 31 августа 2019 года.

Оказалось, что в Алуште ночь в гостинице категории "три звезды" обойдется в три раза дороже, чем, например, в турецкой Аланье (шесть тысяч рублей против двух тысяч рублей), а стоимость ночи в трехзвездочном отеле в Ялте на 38% выше, чем в итальянском Римини (6,8 тысячи против 4,9 тысячи рублей).

В городе Льорет-де-Мар на побережье Коста-Бравы в Испании можно забронировать номер в гостинице категории три "звезды" за 4,3 тысячи рублей за ночь, и это на 20% дешевле размещения в аналогичном отеле Анапы.

Около 64% пользователей сервиса этим летом отдают предпочтение отдыху за рубежом, путешествия внутри страны выбрали 36%, отметили эксперты. За год цены на размещение в российских отелях в среднем выросли на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а за рубежом они поднялись лишь на 9%, подсчитали специалисты сервиса.