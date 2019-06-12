В озере на Кипре нашли тело последней жертвы серийного убийцы

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Полиция Кипра в среду обнаружила останки, предположительно, седьмой жертвы серийного убийцы в озере Меми к юго-западу от столицы страны Никосии, сообщает газета Полиция Кипра в среду обнаружила останки, предположительно, седьмой жертвы серийного убийцы в озере Меми к юго-западу от столицы страны Никосии, сообщает газета Cyprus Mail

По данным издания, речь идет о шестилетней девочке – дочери женщины, которая также стала жертвой убийцы. Отмечается, что девочка стала последней из семи найденных жертв преступника.

Body of six-year-old Sierra found https://t.co/vC8i4glIBJ — Cyprus Mail (@cyprusmail) 12 июня 2019 г.

Ранее власти заявляли, что в ходе операции по поиску останков девочки из озера откачают часть воды.

На прошлой неделе местные СМИ сообщили, что власти Кипра извлекли тело шестой жертвы серийного убийцы из красного токсичного озера Коккинопезоула в деревне Митсеро в 28 километрах от Никосии. По последней информации, от рук маньяка могли погибнуть пять женщин и двое детей.

В середине апреля туристы обнаружили тело женщины в шахте в деревне Митсеро. Выяснилось, что она была гражданкой Филиппин, которая пропала в мае 2018 года. В связи с этим полиция Кипра задержала нескольких подозреваемых, один из которых позже сознался в причастности к убийству. По подозрению в серийных убийствах был арестован 35-летний военнослужащий. Погибшие – иностранки, в том числе две филиппинки. Тела жертв были найдены в заброшенной шахте и в озере с ядовитыми отходами с местного рудника.

По заявлению родственников и друзей погибших, полиция отказывалась принимать у них заявления об исчезновении людей, не расследовала сообщения учителей о том, что дети перестали ходить в школу и пропали. Президент Кипра Никос Анастасиадис уволил главу полиции в связи с тем, что правоохранительные органы не смогли должны образом расследовать пропажу женщин, которые, как затем выяснилось, стали жертвами серийного убийцы. В отставку подал также министр юстиции.