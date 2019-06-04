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РИА Новости

В ядовитом озере на Кипре нашли тело шестой жертвы серийного убийцы

Вчера, 17:48
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© REUTERS / Yiannis KourtoglouСотрудники полиции на берегу озера Коккинопезоула на Кипре. 4 июня 2019
Сотрудники полиции на берегу озера Коккинопезоула на Кипре. 4 июня 2019
© REUTERS / Yiannis Kourtoglou
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Власти Кипра во вторник извлекли тело ещё одной жертвы серийного убийцы из красного токсичного озера Коккинопезоула в деревне Митсеро в 28 километрах от столицы Республики Кипр Никосии, сообщает издание Cyprus Mail со ссылкой на источники в полиции.
В середине апреля туристы обнаружили тело женщины в шахте в деревне Митсеро. Выяснилось, что она была гражданкой Филиппин, которая пропала в мае 2018 года. В связи с этим полиция Кипра задержала нескольких подозреваемых, один из которых позже сознался в причастности к убийству. Через несколько дней полиция нашла тело ещё одной женщины в той же шахте. По подозрению в серийных убийствах был арестован 35-летний военнослужащий. Его жертвами, по последней информации, могли стать пять женщин и двое детей. Погибшие – иностранки, в том числе две филиппинки. Тела жертв были найдены в заброшенной шахте и в озере с ядовитыми отходами с местного рудника.
Издание уточняет, что, по данным источников, состояние тела не позволяет определить, принадлежало оно мужчине или женщине. Уточняется, что убийца связал тело, поместил в чемодан, тяжело нагруженный керамической плиткой, после чего утопил в озере.
Уточняется, что жертвой может быть 30-летняя филиппинка Марикар Вальдес (Maricar Valdez). Поисковые бригады по-прежнему продолжают искать тело шестилетней девочки.
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По заявлению родственников и друзей погибших, полиция отказывалась принимать у них заявления об исчезновении людей, не расследовала сообщения учителей о том, что дети перестали ходить в школу и пропали.
Это первый случай серийных убийств на Кипре.
Президент Кипра Никос Анастасиадис уволил главу полиции в связи с тем, что правоохранительные органы не смогли должны образом расследовать пропажу женщин, которые, как затем выяснилось, стали жертвами серийного убийцы. В отставку подал также министр юстиции.
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