Тимошенко провела переговоры с Зеленским

КИЕВ, 12 июн – РИА Новости. Экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обсудила с президентом Владимиром Зеленским текущую ситуацию в стране и внеочередные выборы в Верховную раду.
"Только что провела встречу с президентом Владимиром Зеленским в его администрации. Говорили о текущей ситуации в стране, о досрочных парламентских выборах и о том, как воплотить в жизнь изменения, которые от новой власти ожидают люди", - написалa Тимошенко на странице в Facebook в среду.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.