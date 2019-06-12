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РИА Новости

Тимошенко провела переговоры с Зеленским

Вчера, 19:47
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко выступает на съезде партии в Киеве
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко выступает на съезде партии в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко выступает на съезде партии в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 12 июн – РИА Новости. Экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обсудила с президентом Владимиром Зеленским текущую ситуацию в стране и внеочередные выборы в Верховную раду.
"Только что провела встречу с президентом Владимиром Зеленским в его администрации. Говорили о текущей ситуации в стране, о досрочных парламентских выборах и о том, как воплотить в жизнь изменения, которые от новой власти ожидают люди", - написалa Тимошенко на странице в Facebook в среду.
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко выступает на заседании Верховной рады Украины. Архивное фото
28 мая, 00:26
Тимошенко прокомментировала решение Зеленского распустить Раду
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийЮлия ТимошенкоУкраинаВ мире
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