Крымский депутат оценил влияние санкций на жизнь полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Продление санкций Евросоюза в отношении Крыма носит автоматический характер и не имеет никаких реальных последствий для полуострова, заявил РИА Новости депутат Госдумы РФ от крымского региона Руслан Бальбек.

Ранее сообщалось, что подготовительный комитет постпредов стран ЕС согласовал на своем уровне решение о продлении пакета "крымских санкций", которое теперь направлено на окончательное утверждение Совета ЕС. Ближайшее заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел запланировано на 17 июня.

"Не секрет, что последние пять лет Евросоюз живет по "брошюрке" из Вашингтона. Там все написано: что говорить про Крым, какие вводить санкции, как хвалить западную солидарность. В Евросоюзе даже если есть свое мнение, то боятся обидеть "надзирателя", поэтому автоматически продлевают санкции против Крыма, но все это не имеет реальных последствий для полуострова", - сказал Бальбек.