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РИА Новости

Крымский депутат оценил влияние санкций на жизнь полуострова

Вчера, 18:43
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРуслан Бальбек
Руслан Бальбек
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Руслан Бальбек. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Продление санкций Евросоюза в отношении Крыма носит автоматический характер и не имеет никаких реальных последствий для полуострова, заявил РИА Новости депутат Госдумы РФ от крымского региона Руслан Бальбек.
Ранее сообщалось, что подготовительный комитет постпредов стран ЕС согласовал на своем уровне решение о продлении пакета "крымских санкций", которое теперь направлено на окончательное утверждение Совета ЕС. Ближайшее заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел запланировано на 17 июня.
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"Не секрет, что последние пять лет Евросоюз живет по "брошюрке" из Вашингтона. Там все написано: что говорить про Крым, какие вводить санкции, как хвалить западную солидарность. В Евросоюзе даже если есть свое мнение, то боятся обидеть "надзирателя", поэтому автоматически продлевают санкции против Крыма, но все это не имеет реальных последствий для полуострова", - сказал Бальбек.
В июне прошлого года ЕС продлил на год - до 23 июня 2019 года - ограничительные меры по Крыму и Севастополю. Меры применяются к лицам ЕС и компаниям, находящимся в ЕС, при этом ограничены территорией Крыма и Севастополя. ЕС придерживается политики непризнания российского суверенитета над Крымом и Севастополем.
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