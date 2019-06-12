Композитор Щедрин попросил Путина поговорить "о личном"

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Лауреат госпремии в области гуманитарной деятельности композитор Родион Щедрин, получивший награду из рук президента РФ Владимира Путина в Кремле, попросил поговорить "о личном" и рассказал о важных событиях последних месяцев его жизни, в том числе и о визите на родину своих предков в Тульскую область, без которой он бы не состоялся как творческая личность и не получил бы признания.

Государственные премии Российской Федерации присуждаются ежегодно. По сложившейся традиции награждение лауреатов проходит в Кремле в День России. В среду глава государства вручал госпремии за 2018 год.

"Владимир Владимирович - можно мне совсем личное? У меня все эти последние месяцы - очень важные в моей и человеческой, и в творческой судьбе", - обратился к президенту Щедрин.

Он рассказал, что "после долгих раздумий" написал сочинение, посвященное его супруге, знаменитой балерине Майе Плисецкой, с которой он прожил 57 "самых, возможно, счастливых" лет его жизни, и оно прозвучало в лучших концертных залах России в исполнении коллектива Валерия Гергиева, причем эти площадки по своим акустическим характеристикам могут соперничать с другими мировыми площадками.

Щедрин также сообщил, что недавно побывал в городе Алексине Тульской области, где прошло его предвоенное детство и где служил священником его дед. Спасо-Успенский храм, где тот был настоятелем, был разрушен в 1918 году решением советских властей. "Сейчас уже, несколько лет тому назад, этот храм полностью восстановлен и функционирует. Знаете, это тронуло меня до глубины души. Там же родной дом, как говорится, отчий кров… Наверное, меня бы не было на этой высокой трибуне, если бы не этот Алексин и красота и пейзажа, всего того, что меня окружало, и те народные звучания", - объяснил композитор.