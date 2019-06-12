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РИА Новости
Культура

Композитор Щедрин попросил Путина поговорить "о личном"

Вчера, 15:41
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин поздравляет композитора, народного артиста СССР Родиона Щедрина с 85-летием
Президент РФ Владимир Путин поздравляет композитора, народного артиста СССР Родиона Щедрина с 85-летием
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Лауреат госпремии в области гуманитарной деятельности композитор Родион Щедрин, получивший награду из рук президента РФ Владимира Путина в Кремле, попросил поговорить "о личном" и рассказал о важных событиях последних месяцев его жизни, в том числе и о визите на родину своих предков в Тульскую область, без которой он бы не состоялся как творческая личность и не получил бы признания.
Государственные премии Российской Федерации присуждаются ежегодно. По сложившейся традиции награждение лауреатов проходит в Кремле в День России. В среду глава государства вручал госпремии за 2018 год.
"Владимир Владимирович - можно мне совсем личное? У меня все эти последние месяцы - очень важные в моей и человеческой, и в творческой судьбе", - обратился к президенту Щедрин.
Он рассказал, что "после долгих раздумий" написал сочинение, посвященное его супруге, знаменитой балерине Майе Плисецкой, с которой он прожил 57 "самых, возможно, счастливых" лет его жизни, и оно прозвучало в лучших концертных залах России в исполнении коллектива Валерия Гергиева, причем эти площадки по своим акустическим характеристикам могут соперничать с другими мировыми площадками.
Владимир Путин на церемонии вручения Государственных премий за 2018 год в День России. 12 июня 2019
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Щедрин также сообщил, что недавно побывал в городе Алексине Тульской области, где прошло его предвоенное детство и где служил священником его дед. Спасо-Успенский храм, где тот был настоятелем, был разрушен в 1918 году решением советских властей. "Сейчас уже, несколько лет тому назад, этот храм полностью восстановлен и функционирует. Знаете, это тронуло меня до глубины души. Там же родной дом, как говорится, отчий кров… Наверное, меня бы не было на этой высокой трибуне, если бы не этот Алексин и красота и пейзажа, всего того, что меня окружало, и те народные звучания", - объяснил композитор.
"Я должен сказать, что и сегодняшнее торжественное признание, которое я такой огромной порцией получил... важно для моей сегодняшней жизни. Спасибо вам большое, и, как говорил немецкий композитор Шуман, композитору для жизни нужно две вещи - воздух и похвалы. Вот похвалы у меня сегодня - самой большой порцией", - добавил Щедрин.
Композитор Родион Щедрин
16 декабря 2017, 03:22
Биография Родиона Щедрина
3221022
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КультураРодион ЩедринВладимир ПутинРоссия
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