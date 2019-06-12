Кадыров прокомментировал снос указателя на границе с Чечней

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал инцидент на выезде из дагестанского Кизляра.

Ранее правительство Дагестана сообщило, что в понедельник на выезде из Кизляра был снесен дорожный указатель "Чеченская республика — Шелковской район".

Глава Чечни призвал жителей Дагестана не поддаваться провокации.

"Я брат для дагестанского и для ингушского народа больше, чем кто-либо, я всегда готов протянуть руку помощи и братства, этому учил и призывал и мой отец", — написал Кадыров в Instagram.

Он также отметил, что необходимо быть более сдержанным и избегать оскорблений в комментариях.

"Мы же вам не говорим, как называть улицы, села. <…> Представьте, что мы приедем в Дагестан и начнем снимать с ваших улиц указательные знаки, это же несправедливо. <…> Ваш глава комиссии говорит, что это территория Чеченской Республики, почему тогда вы мне задаете вопросы?" — написал он.

Кадыров подчеркнул, что чеченская сторона "никуда не пришла", а лишь охраняет свои границы.

Кроме того, он поблагодарил главу Дагестана Владимира Васильева за взвешенный подход к сложившейся ситуации.

Претензий друг к другу нет

В свою очередь, Васильев отметил, что вопрос границы между Дагестаном и Чечней после сноса дорожного указателя будет решен с учетом интересов жителей обоих регионов.

По словам Васильева, у сторон нет претензий друг к другу относительно территории, на которой стоял знак. Глава Дагестана подчеркнул, что представители республики находятся в непрерывном контакте с чеченскими коллегами после инцидента.

Васильев также объявил, что решено остановить процесс установления границ между Дагестаном и Чечней.

Он подчеркнул, что формально договоренность сторон не нарушена.

"Чеченская сторона установила лишь дорожные знаки на своей территории, но при этом мы просим, чтобы они с пониманием отнеслись к тому факту, что часть нашего населения восприняла это иначе — как наступление на наши территориальные интересы", — резюмировал глава Дагестана.

Демаркация границ

В начале года власти двух регионов достигли договоренности о демаркации границ между Дагестаном и Чечней. В середине апреля спикеры парламентов обеих республик объявили о приостановке внесения в государственный реестр недвижимости сведений о границе.

В прошлом месяце Дагтехкадастр объявил конкурс на выполнение землеустроительных работ для установления границы с Чечней, Ставропольским краем и Калмыкией. Работы должны были завершиться к середине декабря.