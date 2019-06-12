Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-12T15:06Z
https://ria.ru/20190612/1555510830.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155275/21/1552752126_0:179:3078:1910_1036x0_80_0_0_1aad3af27ee239ab33ea6744742690c9.jpg
РИА Новости

Кадыров прокомментировал снос указателя на границе с Чечней

Вчера, 15:06
48336
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал инцидент на выезде из дагестанского Кизляра.
Ранее правительство Дагестана сообщило, что в понедельник на выезде из Кизляра был снесен дорожный указатель "Чеченская республика — Шелковской район".
Глава Чечни призвал жителей Дагестана не поддаваться провокации.

"Я брат для дагестанского и для ингушского народа больше, чем кто-либо, я всегда готов протянуть руку помощи и братства, этому учил и призывал и мой отец", — написал Кадыров в Instagram.

Он также отметил, что необходимо быть более сдержанным и избегать оскорблений в комментариях.

"Мы же вам не говорим, как называть улицы, села. <…> Представьте, что мы приедем в Дагестан и начнем снимать с ваших улиц указательные знаки, это же несправедливо. <…> Ваш глава комиссии говорит, что это территория Чеченской Республики, почему тогда вы мне задаете вопросы?" — написал он.

Кадыров подчеркнул, что чеченская сторона "никуда не пришла", а лишь охраняет свои границы.
Кроме того, он поблагодарил главу Дагестана Владимира Васильева за взвешенный подход к сложившейся ситуации.
Бизнес-форум Инвестируй в Кавказ
7 июня, 13:26
Кадыров опроверг слухи об ухудшении отношений со спикером парламента Чечни

Претензий друг к другу нет

В свою очередь, Васильев отметил, что вопрос границы между Дагестаном и Чечней после сноса дорожного указателя будет решен с учетом интересов жителей обоих регионов.
По словам Васильева, у сторон нет претензий друг к другу относительно территории, на которой стоял знак. Глава Дагестана подчеркнул, что представители республики находятся в непрерывном контакте с чеченскими коллегами после инцидента.
Васильев также объявил, что решено остановить процесс установления границ между Дагестаном и Чечней.
Он подчеркнул, что формально договоренность сторон не нарушена.

"Чеченская сторона установила лишь дорожные знаки на своей территории, но при этом мы просим, чтобы они с пониманием отнеслись к тому факту, что часть нашего населения восприняла это иначе — как наступление на наши территориальные интересы", — резюмировал глава Дагестана.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
6 декабря 2018, 13:15
Чеченский и ингушский народы всегда будут братскими, заявил Кадыров

Демаркация границ

В начале года власти двух регионов достигли договоренности о демаркации границ между Дагестаном и Чечней. В середине апреля спикеры парламентов обеих республик объявили о приостановке внесения в государственный реестр недвижимости сведений о границе.
В прошлом месяце Дагтехкадастр объявил конкурс на выполнение землеустроительных работ для установления границы с Чечней, Ставропольским краем и Калмыкией. Работы должны были завершиться к середине декабря.
При этом вопрос о демаркации границ обсудили, в том числе с участием общественности, во всех одиннадцати муниципальных образованиях республики, которые граничат с Чечней, Калмыкией и Ставропольским краем.
22976972
Обсудить 12
Рамзан КадыровЧечняДагестанОбщество
Популярные комментарии
Нехорошо всё это и понятно кто хочет перессорить между собой народы Кавказа., наш заокеанский партнёр ,чувствуется его влияние.
12 июня, 15:32
Юрий Иванов
23120229
Границы между субъектами федерации внутри федерации - это только в России возможно!)))
12 июня, 15:51
Pan Satyros
26741117
Рекомендуем
Менеджеры дополнительного офиса по обслуживанию физических лиц ПАО Сбербанк во время работы с клиентами
Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян, пишут СМИ
РИА
Новости
Кадр из мини-сериала Чернобыль
После сериала "Чернобыль" обнаружен новый вид беспощадных мутантов
Бари Алибасов
Врачи оценили состояние Алибасова
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Путин прокомментировал ситуацию в Молдавии
Лента
новостей
Пуск модернизированной противоракеты российской системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. 20 июля 2018
Немецкие СМИ рассказали о российском "оружии конца света"
Кадр из мини-сериала Чернобыль
Прототип героя "Чернобыля" рассказал, как лишился денег на операцию
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Путин заявил, что Россия восстановит отношения с Украиной
Кадр из мини-сериала Чернобыль
Шахтер из Тулы оценил достоверность сериала "Чернобыль"
Бари Алибасов в своей квартире
Сын Алибасова рассказал, как умолял врачей не сообщать отцу о пропаже кота
Продюсер группы На-На Бари Алибасов
Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова
Укладка труб газопровода Северный поток — 2 в Балтийском море
Трамп предупредил о возможных санкциях против "Северного потока — 2"
Девушки на пляже
Как найти самые дешевые курортные поселки в Крыму и Краснодарском крае
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Архивное фото
Глава Приморья заявил о сохранении площадки под проект "Роснефти"
Логотип компании Huawei. Архивное фото
Эксперт: Google осознает, чем грозит самостоятельное развитие Huawei
В Московской области электропоезд сошел с рельсов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:04МИД Ирана отверг обвинения арабских стран в поставках ракет хуситам
12:03Актриса Анна Михалкова призналась в нелюбви к комедиям
12:03Цискаридзе призвал сократить список театров, которые получают господдержку
12:02Посольство в Иране уточняет данные о россиянах среди спасенных моряков
12:01В Калужской области изъяли 30 килограммов амфетаминов в нарколаборатории
12:01Эксперт прокомментировал размещение в Польше беспилотников США
12:00Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные
11:59В Калужской области задержали организаторов нарколаборатории
11:57Роскомнадзор прокомментировал идею ограничить доступ к сериалу "Чернобыль"
11:55Антироссийские санкции не приносят выгоды, заявил премьер Нижней Саксонии
11:51Эксперт прокомментировал требование банков к клиентам о раскрытии расходов
11:50Танкер Front Altair затонул в Оманском заливе, сообщили СМИ
11:49ЕК призвала Китай подключиться к многосторонним переговорам о реформе ВТО
11:48В ООН призвали Зеленского соблюдать принцип верховенства права
11:46В Госдуме прокомментировали решение разместить беспилотники MQ-9 в Польше
11:45В Белоруссии намерены лишать свободы за публичную реабилитацию нацизма
11:45Посольство в Омане не располагает данными о россиянах на атакованном судне
11:44ФАС не выявила необоснованного роста цен на билеты в плацкарт
11:40В Совфеде оценили решение США "переименовать" Киев
11:38В авиакатастрофе с Ан-32 в Индии никто не выжил
Лента новостейМолния