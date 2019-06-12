Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-12T04:02Z
https://ria.ru/20190612/1555504448.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/153010/11/1530101175_0:105:2000:1230_1036x0_80_0_0_a7358c70e2edba7e34d1a7b1269e6fea.jpg
РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Российские эксперты обсуждают создание онлайн-правосудия

04:02
4189
© Depositphotos / AndreyPopovМолоток и наручники на столе у судьи. Архивное фото
Молоток и наручники на столе у судьи. Архивное фото
© Depositphotos / AndreyPopov
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июн - РИА Новости. Экспертное сообщество обсуждает создание в России института интернет-судей, которые будут рассматривать дела удаленно в режиме онлайн, рассказал руководитель Аналитического центра при российском правительстве Владислав Онищенко в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума.
Принцип работы такого судьи, по словам Онищенко, будет похож на прием у врача в телемедицине: надо рассмотреть дело, но местный судья загружен или не имеет опыта рассмотрения дел с этой специализацией. В то же время в другом городе есть судья, у которого сейчас нет в рассмотрении дел, и он на этом специализируется.
Офис компании Microsoft в Нью-Йорке
5 марта, 22:02
Microsoft признал Россию лидером по внедрению искусственного интеллекта
"Что мешает ему в хорошем и удаленном доступе рассматривать дело? Ничего. В идеале было бы вообще, исключая все аспекты персонального вовлечения, эмоциональной окраски, обезличивать информацию. Не все ли равно, как зовут человека? Есть истец и ответчик", - указал он.
Пока эта инициатива только обсуждается, необходимо урегулировать много юридических тонкостей.
"История про онлайн-правосудие в принципе пока в работе. Там на самом деле много юридических сложностей: насколько можно признать методом неперсонифицированное рассмотрение, добровольное высказанное суждение и так далее. Много факторов, функций удостоверения, которые сейчас делаются "глаза-в-глаза", и компьютерной программе сложно удостовериться в факте, что человек это добровольно делал. Такого рода сложности есть. Но идея обсуждается", - сообщил Онищенко.
Петербургский международный экономический форум проходил 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступало информационным партнером ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
3 июня, 12:32
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
474003
Обсудить 0
Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019Аналитический центр при правительстве РФРоссияТехнологииОбщество
Рекомендуем
Евгений Никулин. Архивное фото
В США назначили первое заседание суда присяжных по делу россиянина Никулина
РИА
Новости
Немецкий исследователь предположил, где находится Янтарная комната
Консервы с латвийскими шпротами в супермаркете
Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип
Участники празднования Дня России на Красной площади. 12 июня 2018
Как отметить День России: стритбол, самовары и променад Екатерины II
Лента
новостей
Эсминец ВМС США USS Carney во время учений в Черном море
Российский профессор рассказал об "опасных" планах США
Аэропорт Хитроу в Лондоне. Архивное фото
В лондонском аэропорту Хитроу появилось новое граффити Бэнкси
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки
Трамп рассчитывает встретиться на G20 с Путиным и Си Цзиньпином
Города мира. Дрезден
Опрос выявил отношение немцев к России
Cирийские средства ПВО отражают удар израильской армии
В Сирии сообщили об отражении израильской ракетной атаки
Здание Верховной рады Украины в Киеве
В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцы
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, на заседании Никулинского суда города Москвы. 8 июня 2019
Задержавший Голунова руководитель отдела МВД заявил о своей невиновности
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов вышел из здания Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве. 11 июня 2019
Голунов пообещал "продолжать работу, которую делал"
ПЛ-15, представленный на военном форуме Армия-2016
"Квантовый скачок": National Interest оценил российский пистолет ПЛ-15
Избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии принесения присяги народу Казахстана во время вступления в должность президента. 12 июня 2019
Токаев вступил в должность президента Казахстана
Логотип мессенджера WhatsApp
WhatsApp решил судиться c недобросовестными пользователями
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:00Источник: постпреды стран ЕС решили продлить "крымские санкции"
11:56Патрушев прокомментировал вопрос причастности спецслужб к делу Голунова
11:47Ленни Кравиц выступит на "Кинотавре"
11:44В Германии глава ХДС призвала стремиться к сотрудничеству с Россией
11:31Эксперт оценил идею Киева о новом способе закупки российского газа
11:30В Югре из торгового центра эвакуировали около 200 человек из-за возгорания
11:30В Крыму назвали претензии Киева на морской шельф абсурдом
11:24Потенциал давления США на Иран иссяк, заявил Роухани
11:19Собянин поздравил москвичей с Днем России
11:15СМИ: в Гонконге полиция применила газ в столкновениях с протестующими
11:11В МИД прокомментировали введение новых санкций США против Сирии
11:09На нацпроект "Образование" направят в регионы более 155 миллиардов рублей
11:05Зеленский шутил о тарифах, но не обещал их снизить, заявили в его команде
11:03Соцпартия Молдавии и блок ACUM не намерены выводить людей на баррикады
10:55На Урале выбежавший на дорогу из-за собаки ребенок погиб при наезде машины
10:51Названы регионы с самой высокой смертностью
10:48В Молдавии уволили поддержавших правительство Санду полицейских
10:46В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова
10:39Встречу с Томпсон можно рассматривать в свете саммита G20, заявил Рябков
10:31Токаев поручил главам госорганов исполнять обязанности до новых назначений
Лента новостейМолния