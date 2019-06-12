Российские эксперты обсуждают создание онлайн-правосудия

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июн - РИА Новости. Экспертное сообщество обсуждает создание в России института интернет-судей, которые будут рассматривать дела удаленно в режиме онлайн, рассказал руководитель Аналитического центра при российском правительстве Владислав Онищенко в интервью РИА Новости в ходе Экспертное сообщество обсуждает создание в России института интернет-судей, которые будут рассматривать дела удаленно в режиме онлайн, рассказал руководитель Аналитического центра при российском правительстве Владислав Онищенко в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума

Принцип работы такого судьи, по словам Онищенко, будет похож на прием у врача в телемедицине: надо рассмотреть дело, но местный судья загружен или не имеет опыта рассмотрения дел с этой специализацией. В то же время в другом городе есть судья, у которого сейчас нет в рассмотрении дел, и он на этом специализируется.

"Что мешает ему в хорошем и удаленном доступе рассматривать дело? Ничего. В идеале было бы вообще, исключая все аспекты персонального вовлечения, эмоциональной окраски, обезличивать информацию. Не все ли равно, как зовут человека? Есть истец и ответчик", - указал он.

Пока эта инициатива только обсуждается, необходимо урегулировать много юридических тонкостей.

"История про онлайн-правосудие в принципе пока в работе. Там на самом деле много юридических сложностей: насколько можно признать методом неперсонифицированное рассмотрение, добровольное высказанное суждение и так далее. Много факторов, функций удостоверения, которые сейчас делаются "глаза-в-глаза", и компьютерной программе сложно удостовериться в факте, что человек это добровольно делал. Такого рода сложности есть. Но идея обсуждается", - сообщил Онищенко.