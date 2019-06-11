КАИР, 11 июн — РИА Новости. Переходный военный совет Судана согласился освободить всех политических заключенных, заявил во вторник специальный представитель премьер-министра Эфиопии Мустафа Дукн.
Глава правительства Эфиопии Абий Ахмед Али 7 июня прибыл в Хартум с посреднической миссией. Он провел встречи с членами Переходного военного совета и лидерами оппозиционного объединения "Силы за свободу и перемены".
"Обе стороны, военный совет и "Силы за свободу и перемены", договорились о следующем: сохранение договоренностей, которые были достигнуты на переговорах ранее, согласие военного совета на освобождение политических заключенных и согласие "Сил за свободу и перемены" остановить акцию гражданского неповиновения", - заявил представитель эфиопского премьера на пресс-конференции в Хартуме, транслируемой спутниковыми телеканалами.
Дипломат также отметил, что переговоры между оппонентами будут продолжены в ближайшее время.
Обстановка в столице и в целом в стране резко обострилась 3 июня, когда суданская полиция и спецназ разогнали часть палаточного лагеря в Хартуме перед штаб-квартирой главного командования ВС, где уже несколько месяцев продолжается сидячая забастовка. Погибли несколько десятков человек, оппозиция призвала к бессрочной акции гражданского неповиновения, которая стартовала 9 июня, и прекратила диалог с военными по передаче власти гражданским структурам.
Военные свою вину не признают, но объявили о проведении расследования и уже задержали нескольких военнослужащих, участвовавших в событиях 3 июня. В то же время переходный военсовет обвиняет оппозицию в лице "Сил за свободу и перемены" в ухудшении ситуации в области безопасности. По мнению армии, блокирование дорог, установка незаконных КПП, к которым прибегают вдохновляемые оппозицией демонстранты, противоречат международному праву и являются не политической деятельностью, а преступлением и посягательством на свободу граждан.