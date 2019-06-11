КАИР, 11 июн — РИА Новости. Переходный военный совет Судана согласился освободить всех политических заключенных, заявил во вторник специальный представитель премьер-министра Эфиопии Мустафа Дукн.

Глава правительства Эфиопии Абий Ахмед Али 7 июня прибыл в Хартум с посреднической миссией. Он провел встречи с членами Переходного военного совета и лидерами оппозиционного объединения "Силы за свободу и перемены".

"Обе стороны, военный совет и "Силы за свободу и перемены", договорились о следующем: сохранение договоренностей, которые были достигнуты на переговорах ранее, согласие военного совета на освобождение политических заключенных и согласие "Сил за свободу и перемены" остановить акцию гражданского неповиновения", - заявил представитель эфиопского премьера на пресс-конференции в Хартуме, транслируемой спутниковыми телеканалами.

Дипломат также отметил, что переговоры между оппонентами будут продолжены в ближайшее время.

Обстановка в столице и в целом в стране резко обострилась 3 июня, когда суданская полиция и спецназ разогнали часть палаточного лагеря в Хартуме перед штаб-квартирой главного командования ВС, где уже несколько месяцев продолжается сидячая забастовка. Погибли несколько десятков человек, оппозиция призвала к бессрочной акции гражданского неповиновения, которая стартовала 9 июня, и прекратила диалог с военными по передаче власти гражданским структурам.