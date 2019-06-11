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РИА Новости

В Думе предложили смягчить статью 228 УК о наказании за хранение наркотиков

Вчера, 19:37
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© РИА Новости / Алексей Вовк / Перейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов снимает наручники
Сотрудник правоохранительных органов снимает наручники
© РИА Новости / Алексей Вовк
Перейти в фотобанк
Сотрудник правоохранительных органов снимает наручники . Архивное фото
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В Госдуме предлагают изменить 228-ю статью УК и смягчить наказание за приобретение и хранение наркотиков в крупном размере без цели сбыта, сообщил РИА Новости депутат Николай Брыкин.
"Сейчас часть вторая этой статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы, мы предлагаем — до 5 лет максимально", — сказал Брыкин.
Парламентарий возглавляет группу по совершенствованию законодательства о борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
По его словам, разработанный законопроект ожидает отзыва правительства.
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"Верховный суд свою позицию высказал, он поддерживает законопроект. Также МВД положительно высказалось", — заявил депутат.
После громкого дела о задержании журналиста "Медузы" Ивана Голунова, у которого якобы с собой были наркотики, практику применения и возможное смягчение законодательства обсудят в Совете Федерации, сообщил РИА Новости председатель комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас.
По его словам, сенаторы в курсе "общественного запроса" на изменение 228-й статьи УК.
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Госдума РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
ВВП,прикажите ввести за хранение наркотиков смертную казнь,докажите что Вы заботитесь о будущем России!
11 июня, 19:48
LTLimoncello Tekilov
96402023
наркоманы дружно укололись от радости ...это дно ....
11 июня, 19:40
aleha3080
95100318
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