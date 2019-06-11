В Думе предложили смягчить статью 228 УК о наказании за хранение наркотиков

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В Госдуме предлагают изменить 228-ю статью УК и смягчить наказание за приобретение и хранение наркотиков в крупном размере без цели сбыта, сообщил РИА Новости депутат Николай Брыкин.

"Сейчас часть вторая этой статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы, мы предлагаем — до 5 лет максимально", — сказал Брыкин.

Парламентарий возглавляет группу по совершенствованию законодательства о борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

По его словам, разработанный законопроект ожидает отзыва правительства.

"Верховный суд свою позицию высказал, он поддерживает законопроект. Также МВД положительно высказалось", — заявил депутат.

После громкого дела о задержании журналиста "Медузы" Ивана Голунова, у которого якобы с собой были наркотики, практику применения и возможное смягчение законодательства обсудят в Совете Федерации, сообщил РИА Новости председатель комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас.