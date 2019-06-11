МВД прекратило уголовное преследование Ивана Голунова

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Уголовное преследование журналиста "Медузы" Ивана Голунова прекращается из-за недоказанности его участия в совершении преступления, заявил журналистам глава МВД Владимир Колокольцев.

Такое решение принято по результатам биологических, криминалистических, дактилоскопических и генетических экспертиз, пояснил он.

"Сегодня Голунов будет освобожден из-под домашнего ареста, а обвинения сняты", — добавил Колокольцев.

Сотрудников полиции, задержавших журналиста, отстранили от исполнения служебных обязанностей на время проверки правомерности их действий, сообщил также министр, отметив, что материалы внутреннего расследования из подразделения собственной безопасности МВД уже направили в Следственный комитет.

Кроме того, Колокольцев намерен ходатайствовать перед президентом об освобождении от должности начальника ОВД по Западному административному округу Москвы Андрея Пучкова и главы управления по наркотикам столичного ГУ МВД Юрия Девяткина.

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Считаю, что, независимо от профессиональной принадлежности любого гражданина, его права должны быть всегда защищены. Владимир Колокольцев министр внутренних дел министр внутренних дел

Дело Голунова

Ивана Голунова задержали в центре Москвы 6 июня. Как заявила полиция, при досмотре у него нашли мефедрон, а при обыске квартиры — кокаин. В столичном главке МВД сообщили, что журналиста проверяют на причастность к группировке, занимающейся сбытом наркотиков в Москве и Подмосковье.

Вместе с сообщением о задержании журналиста ГУ МВД опубликовало фото, которые, как утверждалось, сняты в его квартире. Но позже выяснилось, что к Голунову имеет отношение только один снимок, а остальные касаются расследования дела о сбыте наркотиков. В главке пояснили неразбериху ошибкой сотрудника и начали по этому поводу служебную проверку.

Кроме того, в МВД опровергли сообщения об избиении журналиста: во время медосмотра в больнице у него не нашли ни переломов, ни сотрясения мозга, а только ссадину на спине и гематому в области глаза.

Следствие просило арестовать Голунова, но суд отправил его под домашний арест. Сам журналист настаивает на том, что наркотики ему подбросили. Экспертиза установила, что на пакетиках с наркотиками есть ДНК нескольких человек, но, по словам адвоката Голунова, отпечатков пальцев журналиста на них не нашли. Тест Голунова на наркотики оказался отрицательным.