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РИА Новости

Эксперты оценили возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю

Вчера, 17:59
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Большинство экспертов, опрошенных РИА Новости, считают, что переход на четырехдневную рабочую неделю невозможен, один из специалистов отметил, что на проблему роста производительности нужно смотреть шире.
Во вторник премьер Дмитрий Медведев заявил в ходе выступления на Международной конференции труда, что не исключает перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю как основу социально-трудового контракта.
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"Ошибка выжившего"

Представления о том, что введение повсеместной четырехдневной рабочей недели приведет к росту производительности, ошибочны, считает доцент кафедры менеджмента и предпринимательства факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Евгений Ицаков.
По его словам, такие выводы нельзя делать на основании одной частной истории. "Это проблема, так называемая "ошибка выжившего", то есть статистическая погрешность, когда мы берем, смотрим на какой-то один единственный объект и экстраполируем его свойства на все те объекты, которые не знаем", - пояснил эксперт.
По его словам, если в какой-то компании люди придут к выводу, что будут достигать более высокой эффективности, снизив продолжительность рабочего дня, они тут же это сделают, потому что в интересах любого предпринимателя повышать эффективность бизнеса. Но раз то не происходит, значит это не нужно, отметил эксперт.
Он также добавил, что повышать производительность труда можно через образование и поощрение обновления основных фондов.
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Рост зарплаты вместо сокращения рабочего времени

"Это ни в России, ни в мире невозможно в принципе", - вторит коллеге доцент Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Юрий Стасенков. По его словам, если бы в основе подобного начинания была доказательная категория, весь мир бы уже давно перешел на сокращенную рабочую неделю.
Эксперт рассказал, что еще в советские времена в Японии были заводы-автоматы, то есть предприятия с абсолютной автоматизацией. Но даже там операторы, наладчики, диспетчеры работали полноценную рабочую неделю. Он также отметил, что, если отдельная компания добилась роста производительности при переходе на сокращенную неделю, нужно, прежде всего, посмотреть на расчеты и понять, за счет чего произошел рост.
По мнению Стасенкова, на росте производительности труда в России могла бы сказаться достойная зарплата. "Тем более бюджет уже не первый год с профицитом имеет место быть", - добавил он.
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Вклад в работников

Как показывают исследования, вопросы, связанные с производительностью труда, в России стоят достаточно остро, рассказал директор Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков. По его словам, в одних отраслях и сферах деятельности в стране ситуативно появляется сверхвысокая производительность труда.
В то же время, по мнению эксперта, общая производительность труда на достаточно низком уровне, что зачастую обусловлено не только отсутствием новых технологий, станков, IT-решений, но и культурой труда, культурой восприятия инноваций - не все готовы принимать и внедрять новое.
Многие организации порой не внедряют даже простейшие современные технологии, отметил Калмыков. Это позволило бы повысить производительность труда: снять типовые процессы, чтобы человек мог заниматься содержательной трудовой деятельностью.
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"Вопрос производительности труда – это не только потенциально возможное в будущем сокращение рабочей недели. Это также комплекс других вопросов", - подчеркнул эксперт.
Он отметил, что работодатель может освобождать сотрудников от работы, но предлагать им другие формы полезного времяпровождения, дающее личностное и профессиональное развитие.
В том числе, работодателю стоит вкладываться в дополнительное образование кадров, вовлекать их в научно-исследовательскую, рационализаторскую, изобретательскую деятельность, связанную с непосредственной трудовой деятельностью конкретного человека.
"Поэтому, конечно же, надо смотреть на этот вопрос шире, а не только, как на техническое сокращение самой рабочей недели", - считает директор Экспертно-аналитического центра РАНХиГС.
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