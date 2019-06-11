СК проверит деятельность экс-главы волгоградских следователей

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. СК РФ выясняет, причастен ли к другим преступлениям бывший руководитель волгоградского управления ведомства Михаил Музраев, СК РФ выясняет, причастен ли к другим преступлениям бывший руководитель волгоградского управления ведомства Михаил Музраев, задержанный по делу о покушении на губернатора, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

О задержании Музраева СК РФ сообщил накануне. По информации ФСБ, вместе с высокопоставленным следователем схвачен волгоградский бизнесмен Владимир Зубков.

"Будет устанавливаться роль и степень участия экс-руководителя регионального подразделения не только относительного указанного факта, но будет проверена его возможная причастность к иным эпизодам преступной деятельности", - сказала Петренко.

По данным следствия, в ноябре 2016 года пятеро бандитов проникли на территорию частного дома в Волгограде, где жил губернатор Андрей Бочаров, и попытались устроить поджог.

СК РФ выяснил, что главарь этой группировки криминальный авторитет Евгений Ремезов за 13 лет до этого выгодно арендовал у города большой участок на главном рынке и сдавал его в субаренду, но Бочаров стал добиваться возвращения территории в казну.

Проиграв судебные тяжбы, Ремезов поручил своим людям убить главу региона, а сам выехал за границу для алиби, полагает СК РФ. В минувшем мае его удалось задержать в Москве.