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РИА Новости

СК проверит деятельность экс-главы волгоградских следователей

Вчера, 17:54
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© Фото : СУ СК по Волгоградской областиМихаил Музраев
Михаил Музраев
© Фото : СУ СК по Волгоградской области
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. СК РФ выясняет, причастен ли к другим преступлениям бывший руководитель волгоградского управления ведомства Михаил Музраев, задержанный по делу о покушении на губернатора, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
О задержании Музраева СК РФ сообщил накануне. По информации ФСБ, вместе с высокопоставленным следователем схвачен волгоградский бизнесмен Владимир Зубков.
"Будет устанавливаться роль и степень участия экс-руководителя регионального подразделения не только относительного указанного факта, но будет проверена его возможная причастность к иным эпизодам преступной деятельности", - сказала Петренко.
По данным следствия, в ноябре 2016 года пятеро бандитов проникли на территорию частного дома в Волгограде, где жил губернатор Андрей Бочаров, и попытались устроить поджог.
СК РФ выяснил, что главарь этой группировки криминальный авторитет Евгений Ремезов за 13 лет до этого выгодно арендовал у города большой участок на главном рынке и сдавал его в субаренду, но Бочаров стал добиваться возвращения территории в казну.
Проиграв судебные тяжбы, Ремезов поручил своим людям убить главу региона, а сам выехал за границу для алиби, полагает СК РФ. В минувшем мае его удалось задержать в Москве.
Кроме того, по информации ФСБ, в 2017 году в разных странах поймали трех из пяти причастных к поджогу. Причем один из них сейчас отбывает наказание в США за преступление, совершенное в Штатах, а два других – тоже сидят, но в российских колониях. Как установил суд, они покалечили волгоградского бизнесмена опять же по приказу Ремезова.
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