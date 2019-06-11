Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней

МАХАЧКАЛА, 11 июн — РИА Новости. Глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что вопрос границы между республикой и Чечней после сноса дорожного указателя решат с учетом интересов жителей обоих регионов.

Накануне рабочие демонтировали дорожный указатель с надписью "Чеченская Республика — Шелковской район", установленный на выезде из Кизляра.

Васильев подчеркнул, что у Дагестана и Чечни нет претензий к друг другу относительно территории, на которой стоял знак. Он добавил, что представители Дагестана находятся в постоянном контакте с коллегами из Чечни по этому вопросу.

По его словам, решено приостановить процесс установления границы.

"Если посмотреть формально, то договоренность не нарушена: чеченская сторона установила лишь дорожные знаки на своей территории, но при этом мы просим, чтобы они с пониманием отнеслись к тому факту, что часть нашего населения восприняла это иначе — как наступление на наши территориальные интересы". Владимир Васильев

Вопрос о границе

В январе власти Чечни и Дагестана договорились о демаркации границы между республиками. Шестнадцатого апреля спикеры парламентов обеих республик заявили, что внесение в госреестр недвижимости сведений о границе решено приостановить.