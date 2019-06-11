Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-11T16:12Z
https://ria.ru/20190611/1555490809.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155534/16/1555341638_0:331:2990:2013_1036x0_80_0_0_beb65448aadfc92abb08c3a27a395d37.jpg
РИА Новости

Путин на саммите ШОС пригласит глав государств на 75-летие Победы

Вчера, 16:12
468
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества передаст устные приглашения главам государств на празднование 75-летия Победы в 2020 году в Москве, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
Он отметил, что вопрос о совместных и масштабных мероприятиях, посвященных юбилею Победы, будет затронут в рамках заседания саммита в расширенном формате.
"Будут устно переданы соответствующие приглашения главам государств принять участие в 2020 году в торжествах в Москве", - сказал Ушаков.
В состав ШОС входят восемь стран-участниц - Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Четыре государства имеют статус наблюдателей - Монголия, Иран, Афганистан и Белоруссия, шесть стран - партнеров по диалогу - Шри-Ланка, Турция, Азербайджан, Армения, Камбоджа и Непал.
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Санкт-Петербург
24 апреля, 16:08
Путин призвал достойно подготовиться к празднованию 75-летия Победы
2400002
Обсудить 0
Юрий УшаковШОСВладимир ПутинРоссияВ мире
Рекомендуем
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Ушаков рассказал, чему будет посвящена декларация по итогам саммита ШОС
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин
Путин в Бишкеке встретится с президентом Ирана, лидерами Китая и Монголии
Президент РФ Владимир Путин
Ушаков рассказал, каких тем коснется Путин на саммите СВМДА
Президент РФ Владимир Путин
В Кремле рассказали о планах Путина в рамках саммита ШОС
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин
На встречу с Путиным на полях G20 поступило много заявок, заявил Ушаков
Сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Ушаков прокомментировал вопрос возвращения России в ПАСЕ
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Идея встречи Путина и Трампа в Осаке висит в воздухе, заявил Ушаков
Президент РФ Владимир Путин
Кремль прорабатывает вопрос о беседе Путина с эмиром Катара
Президент РФ Владимир Путин и президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани
В Кремле назвали темы предстоящих переговоров Путина и Роухани
Бухарев Владислав Викторович
Президент Украины назначил нового главу Службы внешней разведки
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон
Путин на полях СВМДА в Душанбе встретится с президентом Таджикистана
Помощник президента РФ Юрий Ушаков во время международного форума Примаковские чтения
Cитуация между Пакистаном и Индией не стоит на повестке ШОС, заявил Ушаков
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский уволил ряд руководителей СБУ
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи на полях второго форума международного сотрудничества Один пояс - один путь в Пекине
Президент Азербайджана поздравил Путина с Днем России
Экс-премьера Македонии лишили депутатского мандата
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:28Йеменские мятежники обстреляли аэропорт в Саудовской Аравии, сообщают СМИ
04:25Немецкий исследователь предположил, где находится Янтарная комната
04:21Uber назвала третий город, в котором испытают воздушную службу такси
04:16Совбез ООН решительно осудил насилие и гибель людей в Судане
04:14Тимошенко рассказала о "падении" украинской экономики
04:10МВД может обучать до 80 миротворцев-полицейских из Африки в год
04:07Мексика может обсудить идею США о "третьей безопасной стране" для мигрантов
04:05Эксперт рассказал, что делать в случае утечки персональных данных в сеть
04:02Российские эксперты обсуждают создание онлайн-правосудия
03:59В МВД рассказали о востребованности россиян в миротворческих миссиях ООН
03:55В России снизился средний размер займа в МФО, отмечают эксперты
03:47Российские власти обсуждают создание электронных судей
03:43В МВД рассказали, где работают российские миротворцы-полицейские
03:38Мать Ивана Голунова вынесла журналистам торт
03:31В МЧС рассказали, как искупаться и остаться в живых
03:27Radiohead опубликовала записи, за которые у нее вымогали 150 тысяч долларов
03:19Более 40 сотрудников МВД работают в миротворческих миссиях ООН и ОБСЕ
03:16Пострадавшие при авиаударе в Йемене россиянки просят помочь с эвакуацией
03:12Первая партия пистолетов "Удав" поступила на вооружение российской армии
03:09Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип
Лента новостейМолния