Путин на саммите ШОС пригласит глав государств на 75-летие Победы

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества передаст устные приглашения главам государств на празднование 75-летия Победы в 2020 году в Москве, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

Он отметил, что вопрос о совместных и масштабных мероприятиях, посвященных юбилею Победы, будет затронут в рамках заседания саммита в расширенном формате.

"Будут устно переданы соответствующие приглашения главам государств принять участие в 2020 году в торжествах в Москве", - сказал Ушаков.