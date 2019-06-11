Cитуация между Пакистаном и Индией не стоит на повестке ШОС, заявил Ушаков

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Ситуация между Пакистаном и Индией не стоит на повестке дня саммита ШОС в Бишкеке, но лидеры стран в своих разговорах могут затронуть эту тему, сообщил помощник росссийского президента Юрий Ушаков.

"В повестке дня этого вопроса не стоит. Но я так полагаю, что и индийские представители, и пакистанские в какой-то степени эту тему затронут в своем выступлении. Будет ли она обсуждена, я не знаю. Это зависит от лидеров", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.